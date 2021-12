Si è spento all’età di 72 anni l’attore e scrittore Antony Sher. Solo 3 mesi fa aveva scoperto di essere affetto da un cancro, che ormai era ad uno stato avanzato. Ha lasciato i suoi familiari ed il marito. Molti suoi fan, appena sono venuti a conoscenza della sua scomparsa, hanno pubblicato dei messaggi di cordoglio sui social.

Una notizia straziante che ha spezzato i cuori di migliaia di persone. Il lutto ha colpito non solo il mondo dello spettacolo, ma anche quello del teatro.

Antony Sher aveva 72 anni ed era nato a Città del Capo nel giugno del 1949. Tuttavia, dopo essersi trasferito nel Regno Unito, aveva iniziato ad intraprendere la carriera da attore, il lavoro che ha amato da quando era bambino.

Solo lo scorso settembre ha informato i suoi fan della sua malattia. Aveva scoperto di avere un tumore, ma le sue condizioni sono apparse disperate sin da subito. Infatti nonostante i tentativi dei medici, per lui non c’è stato più nulla da fare.

Ad annunciare la sua morte sono stati i dirigenti della “Royal Shakespeare Company”, la compagnia teatrale con cui lavorava. Hanno pubblicato un messaggio sui social, in cui hanno scritto:

Siamo profondamente rattristati da questa notizia. I nostri pensieri e le nostre condoglianze sono per Greg, la famiglia di Antony ed i loro amici in questo momento devastante. Antony è stato profondamente amato ed ammirato da tanti suoi colleghi. Lui è stato un modello rivoluzionario per molti giovani attori ed è davvero impossibile capire che non è più con noi.

La carriera di Antony Sher ed il suo matrimonio

Questo artista dalla fama internazionale ha iniziato a lavorare quando era molto giovane. Tuttavia, è diventato famoso al cinema grazie a 2 film che hanno avuto tanto successo: “Shakespeare in Love” e “Mrs Brown.”

Inoltre ha avuto molti ruoli in diverse serie televisive come per esempio: “Murphy’s Law” e “The History Man.” Nella sua lunga carriera non ha lavorato solo come attore, ma per anni ha svolto anche il lavoro di scrittore e drammaturgo. Infatti ha ricevuto diversi premi.

Ha lasciato il marito Gregory Dolan, con il quale si era unito civilmente nel 2005. Nel 2015 invece si sono sposati. Sono stati una delle prime coppie a fare questo passo.