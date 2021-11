Il mondo del cinema e della televisione statunitense e mondiale sono a lutto per la morte di un grandissimo artista e uomo. Art LaFleur, star di numerosi film e serie tv di enorme successo, si è spento nella sua casa di North Hollywood all’età di 78 anni. Da anni soffriva di morbo di Parkinson e alla fine la malattia lo ha portato via all’affetto dei fan e dei suoi cari.

E mentre il mondo dello sport è preoccupato per le condizioni di Sergio Aguero, il calciatore del Barcellona che dovrà ritirarsi dal calcio giocato per via di alcuni problemi cardiaci che lo hanno colto durante una partita di campionato, anche quello del cinema e della televisione è triste.

Nelle ultime ore si è infatti diffusa la notizia della morte di un grandissimo artista.

Art LaFleur, attore statunitense, protagonista di numerosi film e serie tv di grandissimo successo, è venuto a mancare all’affetto dei propri cari lo scorso 17 novembre.

Ad annunciare il decesso dell’attore ci ha pensato proprio la sua famiglia, attraverso una nota ufficiale. Ha lasciato su moglie Shelly e due figli, Molly e Joe. Proprio la sua consorte, ha scritto:

Dopo una battaglia di 10 anni con il Parkinson, l’amore della mia vita è morto. Era un uomo generoso e altruista, oltre che un grande artista. Ma soprattutto era un punto di riferimento per la sua famiglia e i suoi amici. In ogni luogo o set, il cast e la troupe raccontava a Molly, Joe e me come parlava di noi con tanto orgoglio e amore. Sono stata molto fortunata ad aver avuto una relazione di 43 anni con un uomo che mi amava e che adoravo.

I maggiori successi di Art LaFleur

Art LaFleur, come anticipato, ha recitato in diversi film e serie di grande successo. Tra tutte si ricordano le sue interpretazioni in film come Wargames – Giochi di guerra, Oscar – Un fidanzato per due figlie, Che fine ha fatto Santa Clause e Santa Clause è nei guai.

In televisione, invece, è apparso in diversi episodi di E.R – Medici in prima linea, Dr House – Medical Division, Baywatch, Cold Case – Delitti irrisolti, Angel e Matlock.