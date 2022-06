Ha deciso di aprirsi con un lungo post su Instagram, la famosa attrice Alicia Witt. Ha voluto informare tutti i suoi follower che da pochi mesi si è trovata a dover combattere una dura e difficile battaglia contro un tumore al seno. Ci ha tenuto anche a ringraziare tutti i medici e il personale ospedaliero.

Oltre al dolore per la perdita dei suoi genitori, che sono morti insieme per congelamento nella loro abitazione, l’artista di fama internazionale si è trovata anche a dover affrontare questa battaglia.

Sono davvero tante le persone che da quando è venuta fuori la notizia, le stanno scrivendo dei messaggi di affetto e vicinanza.

Alicia Witt nel dicembre del 2021 ha perso improvvisamente la madre ed il padre. Li hanno trovati ormai morti nella loro abitazione. Tuttavia, solo poche settimane dopo, la donna ha scoperto una nuova e triste notizia.

CREDIT: INSTAGRAM

I medici le hanno diagnosticato un tumore al seno. Per questo dal suo racconto, l’hanno sottoposta a dei cicli di chemioterapie e, alla fine, anche ad una mastectomia. Però, nonostante tutto sembra che sia riuscita a sconfiggere il male.

L’attrice sul suo profilo Instagram si è mostrata con dei video e delle foto, in cui ha voluto far vedere a tutti i momenti in cui era in ospedale. Oppure i minuti prima del suo intervento. Ha voluto anche ringraziare il dottor Habib Doss per quello che ha fatto per lei.

Il lungo post di Alicia Witt sui social

Solo poco più di due mesi fa ho fatto il mio ultimo ciclo di chemio prima della mia mastectomia. Anche se allora non sapevo cosa sarebbe accaduto dopo l’intervento. Solo dopo l’operazione abbiamo scoperto che il cancro era sparito dal mio seno sinistro. Quel giorno per me, ha segnato la fine del mio tumore. Sono così grata a tutti coloro che, lungo il percorso, durante il trattamento, mi hanno onorata proteggendo la mia privacy.