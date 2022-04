Un grave lutto ha colpito il mondo dello spettacolo nelle scorse ore. L’attrice di 93 anni, Liz Sheridan, è morta nel sonno per cause naturali. La sua amica Amanda Hendon ha voluto informare tutti della straziante perdita subita, in un lungo messaggio sui social.

Da quel momento sono stati tanti i personaggi dello spettacolo che hanno voluto pubblicare delle parole di affetto per la donna, che avevano conosciuto nella sua lunga carriera.

Liz Sheridan aveva 93 anni e nei giorni scorsi è stata trovata morta nel suo letto. Era una grande appassionata di recitazione. Infatti dopo aver studiato a lungo, è riuscita ad iniziare a lavorare ed ha ottenuto ruoli di grande successo.

Ha recitato in tantissimi show di Broadway ed ha anche ottenuto un ruolo importante nel musical Happy End nel 1977. In quest’occasione ha avuto la possibilità di lavorare con attori di grande calibro come Maryl Streep e Christopher Lloyd.

Inoltre, ha lavorato in tante altre serie televisive che hanno avuto successo, come per esempio: Mai Dire Sì, A-Team, Il Cane di Papà e Casa Keaton. Però lei è diventata famosa dopo aver ottenuto due ruoli importanti.

Tra il 1986 ed il 1990 ha recitato nella serie ALF, con il ruolo di Raquel Ockmonek. In più, poco dopo ha interpretato il ruolo di Helen Seinfeld, la madre di Jerry, il protagonista della serie intitolata Seinfeld.

La vita privata dell’attrice Liz Sheridan

L’attrice oltre ad essere famosa per il suo lavoro, era molto conosciuta anche per le vicessitudini che hanno segnato la sua vita privata.

Per anni ha avuto una relazione con James Dean, che ha raccontato in un libro, chiamato: Dizzy and Jimmy: My Life With James Dean – A Love Story.

Tanti suoi amici del mondo dello spettacolo, sconvolti dalla notizia improvvisa della sua perdita, hanno voluto scrivere dei messaggi sui social per poterla ricordare. Hanno voluto anche parlare del rapporto speciale che avevano instaurato.