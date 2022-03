C’è grande ansia ed apprensione per le condizioni dell’attrice Liza Minnelli, che ha 75 anni. Pochi giorni fa è stata paparazzata insieme ad un suo amico, che usciva da un ristorante, ma su una sedia a rotelle. Tutti credono che purtroppo sia affetta da gravi problemi di salute.

La foto ha fatto presto il giro del web ed in tanti ne sono rimasti a bocca aperta. L’artista in questi ultimi tempi non ha rivelato dettagli importanti sulle sue condizioni.

Liza Minnelli ha 75 anni e per molto tempo ha recitato in film che hanno anche ottenuto dei premi. Come per esempio: “Re per una notte”, “Nina”, “C’era una volta Hollywood”; New York New York” e “In tre sul Lucky Lady”.

Inoltre aveva anche una passione per la musica ed ha inciso diversi album. In tanti la seguivano ed era arrivata ad avere un certo successo. Tuttavia, in questi ultimi tempi, è proprio lei ad aver scelto di allontanarsi dal mondo dello spettacolo.

L’attrice ha deciso di stare lontana dalle scene, ma solo poche settimane fa è arrivata la foto che ha stupito tantissime persone.

Il paparazzo che ha trovato Liza Minnelli fuori il ristorante

Liza Minnelli era con il suo amico di vecchia data George Hamilton. L’uomo è al suo fianco da molti anni ed anche in quell’occasione le era vicino. Erano appena usciti dal ristorante “Il Piccolino”, a Los Angeles.

È proprio a quel punto che il paparazzo li ha trovati. L’attrice era su una sedia a rotelle ed il suo amico è stato anche costretto ad aiutarla per risalire in auto. Tuttavia, nessuno ha mai saputo che le sue condizioni di salute erano peggiorate a questi livelli.

Nel 2000 la stessa Liza Minnelli ha affermato di aver contratto un’encefalite virale, molto rara. Inoltre, in questi anni ha anche avuto una polmonite, si è rotta una rotula ed ha subito un delicato intervento alla schiena.

Nonostante ciò che ha passato sembrava stare bene. Tutti sperano che questo per lei sia un problema solo passeggero e che possa riprendersi il prima possibile.