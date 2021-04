La nota attrice pubblica una foto in ospedale: preoccupazione tra i suoi fan

La famosa attrice e comica Debora Villa è stata costretta a recarsi in ospedale, nel giorno di Pasquetta. In un post su Instagram, proprio lei ha voluto avvisare i suoi follower di ciò che stava vivendo e in molti si sono preoccupati per la sua situazione. Ovviamente sembra non essere nulla di grave, poiché i medici hanno deciso di dimetterla.

CREDIT: INSTAGRAM

Poche ore dopo, infatti la donna ha pubblicato delle storie, per avvisare tutti che era appena tornata a casa. Nonostante il grande spavento, la vicenda sembra essersi conclusa nel migliore dei modi.

Il tutto è iniziato nella giornata di lunedì 5 aprile, precisamente nel giorno di Pasquetta. Una giornata che dovrebbe essere all’insegna della spensieratezza e che invece, per l’attrice ha portato ad un ricovero in ospedale.

In un post sul suo profilo Instagram, ha pubblicato una foto mentre era allungata sul lettino del pronto soccorso. Nella didascalia, inoltre, ha aggiunto:

CREDIT: INSTAGRAM

Buona Pasquetta a tutti. #allergia #sfiganera

Ovviamente questo suo messaggio ha allertato in fretta i suoi fan, che hanno commentato la sua foto chiedendole in motivo di questo suo ricovero. Debora Villa solo pochi minuti dopo ha deciso di rispondere, dicendo:

Siete veramente tanti a chiedermi come sto. Siete troppi, ma sono viva, ma anche quando sto male, influencer sempre!

La preoccupazione dei colleghi di Debora Villa dopo il suo ricovero

Ancora oggi nessuno sa cosa sia accaduto all’attrice per richiedere l’intervento del personale ospedaliero. Tuttavia, in molti credono che il problema sia stato causato o da un’allergia o anche da un’intossicazione alimentare.

CREDIT: INSTAGRAM

Anche i suoi ex colleghi de “Le Iene”, le hanno mostrato vicinanza ed affetto in quel momento particolare. Tra questi, Alessia Marcuzzi ed anche Giulio Golia, che hanno commentato la sua foto. Nonostante il grande spavento, la famosa comica poche ore dopo ha reso pubbliche delle storie, per avvisare tutti che era tornata a casa e che era in buone condizioni di salute.