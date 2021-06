Un grave lutto ha colpito il mondo del cinema nei giorni scorsi. La famosa attrice Romy Walthall è morta a 57 anni, a causa di un infarto improvviso, che non le ha lasciato scampo. I suoi figli hanno pubblicato dei messaggi sui social per dirle addio e per informare tutti della sua morte.

Una perdita grave ed improvvisa, che ha scosso tantissime persone, ma soprattutto i suoi colleghi. Infatti in molti hanno pubblicato dei tributi sui loro profili social per salutarla un’ultima volta.

A dare il triste annuncio sono stati proprio i suoi figli. Da ciò che è emerso, l’attrice si è spenta nella sua abitazione lo scorso 19 maggio, ma solo ora è stata resa nota la notizia.

Romy Walthall ha iniziato la carriera quando aveva solamente 17 anni. Inizialmente era una modella, ma nel giro di poco tempo è riuscita ad entrare nel mondo nel cinema.

Ha ottenuto il suo primo ruolo importante nel film thriller ‘Thief of Hearts’, nel 1984. Negli anni ha fatto anche molti altri lavori. Alla fine, ha deciso di ritirarsi nel 2011 ed ha iniziato a lavorare come insegnante di recitazione alla San Fernando Valley.

Mi sono rassegnata al fatto che non ci sarà mai una combinazione appropriata di parole terrene per descrivere accuratamente mia madre. Dovevi solo essere lì per saperlo. Lei era tutto in una volta. Lei è stato il mio grande amore.

Questo è ciò che ha scritto la figlia Isabel Israel. Invece il figlio Thoedore Dudley, sul suo profilo Instagram, ha pubblicato un altro messaggio. Il ragazzo ha scritto:

L’amore e la saggezza che mi hai donato non scadranno mai. Sarai sempre un’ispirazione per me. Mi hai insegnato a non mollare mai, mi hai insegnato a non accettare un no come risposta, mi hai insegnato ad essere fedele a me stesso. Hai sempre tifato per me, perché sapevi che potevo fare qualsiasi cosa. Grazie per avermi portato sulla terra. Ti amo.