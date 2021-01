Lutto nel mondo del cinema: è morta l’attrice Premio Oscar

A Encinitas, in California, è morta all’età di 94 anni l’attrice Cloris Leachman, vincitrice di un Premio Oscar e di diversi Emmy. La sua agente, Juliet Green, ha confermato la notizia. Per lei è stato un privilegio lavorarci assieme. Non c’era nessuno come l’assistita, una delle interpreti più impavide della nostra epoca.

Cloris Leachman: una delle artiste più impavide

Con un solo sguardo – prosegue la manager – aveva la capacità di farti ridere fino alle lacrime o di spezzarti il cuore. Non era mai dato sapere cosa avrebbe fatto o detto e quella imprevedibilità contribuiva alla sua magia ineguagliabile. Cloris Leachman si è spenta per cause naturali.

Decesso per cause naturali

Entrata a far parte dello showbiz da giovanissima, l’esordio di Cloris avviene sulla passerella del concorso Miss America, cui concorre dopo aver conquistato il titolo di Miss Chicago. Dopodiché debutta nel cinema e, ne L’ultimo spettacolo di Peter Bogdanovich, con la parte di Ruth Popper riceve uno dei più ambiti riconoscimenti: l’Oscar come miglior attrice non protagonista.

La consacrazione internazionale giunge con l’interpretazione di Frau Blucher in Frankesten Junior (1974) di Mel Brooks. Per la tv ricopre il ruolo di Phyillis Lindstrom nella sitcom anni Settanta Mary Tyler Moore. Il contributo fu talmente apprezzato dai telespettatori da diventare una serie autonoma di notevole fortuna.

Record di Emmy

Le sue straordinarie doti attoriali valgono numerosi attestati di stima a Cloris Leachman e la stella sulla Walk of Fame insignita nel 1980 suggella l’ottimo lavoro. Insieme a Julia Louis-Dreyfus, la Leachman detiene il record per il maggior numero di Emmy Awards aggiudicati da un’attrice, otto in totale.

Cloris Leachman: la famiglia col regista George Englund

Lontana dal set, Leachman non ha mai dato adito a scandali. Nel 1953 ha sposato il regista George Englund, diventato il padre dei suoi cinque figli. La coppia si è separata nel 1974, per poi divorziare quattro anni più tardi.