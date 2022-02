Un evento davvero tragico è avvenuto nelle ultime ore a Manhattan. L’ex miss Usa del 2019 Cheslie Kryst si è tolta la vita, gettandosi dal tetto di un palazzo. Gli inquirenti sono a lavoro per ricostruire la dinamica dell’accaduto e per capire il motivo dietro il terribile gesto.

Una vicenda davvero straziante che ha scosso migliaia di persone, soprattutto i personaggi dello spettacolo. In tanti ora stanno scrivendo dei messaggi di cordoglio sui social.

Cheslie Kryst è nata il 28 aprile del 1991. Il padre era di origini polacche, ma viveva negli Stati Uniti da molto tempo. La madre, invece, era di origini afroamericane.

La ragazza era riuscita a laurearsi in legge e subito dopo ha intrapreso la sua carriera da avvocato, iniziando a lavorare in uno noto studio legale della città. Però dopo aver partecipato a diversi concorsi, è riuscita a diventare Miss Usa 2019.

L’anno successivo ha intrapreso la sua carriera come conduttrice televisiva ed anche come attrice. Ha partecipato alla serie televisiva Empire ed ha intrapreso anche la conduzione di Extra, per New York, un noto programma televisivo. Grazie a questo lavoro ha avuto anche una nomination agli Emmy Award 2020.

Il suicidio di Cheslie Kryst ed il motivo dietro il suo gesto

Nessuno avrebbe mai potuto immaginare che la ragazza, sempre solare e sorridente, avrebbe mai potuto compiere un gesto simile. Infatti gli agenti ora sono a lavoro per capire cosa sia successo.

La tragica morte di questa modella ed attrice risale alla giornata di domenica 30 gennaio. Sembrerebbe che si sia gettata dal tetto di un palazzo che si trova a Manhattan. Ora gli agenti hanno fatto sapere che la ragazza ha lasciato un biglietto di addio, rivolto a sua madre.

Cheslie Kryst a sua volta ha lasciato il padre, la madre che anche lei era diventata Miss North Carolina Us quando era solamente una bambina. Inoltre, ha lasciato 4 fratelli Asa, Chandler, Jet e Brooklin.

Tante persone che l’hanno conosciuta, sconvolte dalla sua perdita, hanno deciso di scrivere un messaggio sui social, per poterla ricordare. La sua scomparsa ha sconvolto tutti.