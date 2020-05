Preksha Meht, l’attrice di Crime Control si è tolta la vita Preksha Meht, 25 anni, trovata senza vita nella sua residenza a Indore, nel Madhya Pradesh, in India; ecco cos'è successo all'attrice di Crime Control

Preksha Meht, l’attrice di Crime Control è stata trovata senza vita nella sua abitazione. Il corpo dell’attrice indiana è stato trovato dal padre che l’ha portata di corsa in ospedale. Per lei, purtroppo, non c’è stato più nulla da fare. Aveva 25 anni e, prima di togliersi la vita, aveva condiviso un ultimo messaggio straziante su Instagram.

Secondo quanto riferito dai media locali, Preksha Mehta, l’attrice apparso nella serie criminale televisiva indiana Crime Patrol, stava lottando contro una malattia mentale. La giovane donna è stata trovata senza vita nella sua casa di Mumbai martedì 26 maggio. Sembra si sia tolta la vita il giorno prima, impiccata al ventilatore a soffitto.

Prima di morire, la 25enne aveva caricato una story su Instagram dicendo: “La morte dei sogni è la cosa peggiore”.

Si ritiene che l’attrice era sotto stress a causa del blocco dovuto all’attuale situazione di emergenza mondiale ed era preoccupata per le implicazioni negative che avrebbe potuto avere sulla sua carriera di attrice, secondo un rapporto SpotboyE.

La tragedia si sarebbe consumata lunedì sera. Suo padre ha scoperto il suo corpo il giorno seguente e l’ha portata di corsa in ospedale, dove è stata dichiarata morta, secondo quanto riferito da India TV.

La morte dell’attrice è arrivata dopo quella del collega attore Manmeet Grewal, che ha recitato nella serie drammatica Kuldeepak, che si è suicidato alcuni giorni prima.

Il detective Bhadoriya della stazione di polizia di Heera Nagar, Indore, ha dichiarato a PTI:

“È stata trovata un foglio nella stanza di Preksha Mehta, in cui l’attrice aveva scritto di come si era impegnata a rimanere positiva in questi momenti, senza però riuscirci. Durante la nostra indagine abbiamo scoperto che l’attrice soffriva di depressione. Stiamo conducendo un’indagine dettagliata in questo caso”.