La cantante è in dolce attesa, aveva quasi perso le speranze: il bellissimo annuncio dopo una dura lotta

La nota cantante Natti Natasha è in dolce attesa. L’annuncio è arrivato durante l’edizione 2021 del Premios Lo Nuestro, il programma di Univision che premia la migliore musica latina. In diretta televisiva, in compagnia del cantate Prince Royce, conosciuto come il “Re” della bachata, Natti Natasha ha mostrato il suo bellissimo pancione nascosto sotto un elegante abito bianco.

“Congratulazioni Natti“, con queste parole Prince Royce ha gioito e accarezzato il pancione della sua collega.

Dopo l’evento, che ha reso felici i numerosi fan della star, la cantante ha rilasciato un’intervista alla rivista People. Natti Natasha è già incinta di 5 mesi e presto lei e il suo fidanzato Raphy Pina, stringeranno tra le braccia il frutto del loro amore.

In passato, aveva raccontato della sua lotta contro l’infertilità, a causa di alcune cisti che in passato aveva rimosso. I medici le avevano consigliato di procedere con la fecondazione in vitro.

Così ha deciso di provare, ma la fecondazione in vitro non ha funzionato e si era quasi arresa all’idea di non poter avere figli.

Mi sono lasciata andare e mi sono depressa. Non volevo vedere nessuno. Non volevo parlare con nessuno. Mi sentivo un totale fallimento come donna.

Dopo diverso tempo, durante una visita medica, la notizia è arrivata in modo totalmente inaspettato: “Sei incinta“.

Una gioia che ora le ha cambiato la vita. La cantante si è voluta rivolgere a tutte le donne in una situazione come la sua:

Alle donne che attraversano una situazione come questa voglio dire che non dovrebbero mai perdere la speranza, a causa dell’opinione di qualcuno, o del limite mentale di qualcun altro. In questa vita tutto è possibile.

Chi è Natti Natasha

Natti Natasha è una cantautrice dominicana. Nota per la musica latino americana e per aver duettato con famosi artisti come Prince Royce, Daddy Yankee e Don Omar.

È nata il 10 dicembre 1986 a Santiago de los Caballeros. A soli 8 anni, ha iniziato a studiare canto, per poi debuttare nel mondo della musica nel 2012.