Un grave lutto ha colpito il mondo della musica negli ultimi giorni. Purtroppo la nota cantante Lil Bo Weep è morta all’età di 22 anni, dopo che appena 1 anno fa ha perso la sua bambina. A dare conferma dell’accaduto è stato proprio il padre, Matthew Schofield in uno straziante messaggio sui social.

Una perdita dolorosa, che ha spezzato i cuori di tantissime persone e di molti suoi fan. Infatti tutti stanno commentando il post con parole di cordoglio e d’affetto per i suoi cari.

Lil Bo Weep ha iniziato a comporre musica nel 2015. Nonostante la sua giovane età era abbastanza conosciuta ed anche sui social aveva un certo seguito.

Il suo primo singolo chiamato Codependency ha ottenuto 5 milioni di visualizzazioni su Youtube. Invece il suo secondo brano, intitolato Not Ok But It’s Ok, l’ha portata ad ottenere più di 12 milioni di visualizzazioni.

Tuttavia, lo scorso anno, sempre in questo periodo la cantante ha subito un lutto che purtroppo non è mai riuscita a superare. La figlia che aveva pochi mesi di vita, è morta improvvisamente e questo le ha causato un dolore inimmaginabile.

Lil Bo Weep proprio a causa di questa perdita ha iniziato a soffrire di depressione e tossicodipendenza. Il suo ultimo post sui social risale allo scorso mercoledì 2 marzo. Diceva che voleva organizzare qualcosa per commemorare la morte della sua piccola.

Il post del papà di Lil Bo Weep per annunciare la sua perdita

Ha combattuto duramente contro tutti i suoi demoni, come facevamo anche noi al suo fianco. Abbiamo raccolto più volte i suoi pezzi. Ma alla fine non potevamo più fare nulla e l’abbiamo persa. Purtroppo è morta per la depressione, i traumi, il disturbo post-traumatico e la tossicodipendenza. Come padre sono molto orgoglioso di lei, mia figlia era la mia miglior amica ed io sono molto orgoglioso di lei.