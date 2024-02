Sanremo 2024 sta andando in onda in questi giorni e nella serata di ieri, mercoledì 7 febbraio, è andata in onda la seconda puntata. Tuttavia, i più appassionati di questo evento, non hanno potuto far a meno di notare che quest’anno, manca proprio la scala centrale, che erra ormai un simbolo del Festival.

CREDIT: RAI

A differenza degli altri, in questo evento, hanno deciso di mettere due scale, che sembrano essere meno ripide di quella che era una scala unica e che era ormai per tutti, un vero e proprio simbolo.

In tanti hanno pensato che in realtà hanno deciso di toglierla, perché forse sono davvero troppe le cadute avvenute. Come per esempio quella di Lorella Cuccarini, durante le prove di Sanremo 2023.

CREDIT: RAI

Tuttavia, il motivo dietro questa scelta un altro ed è ben preciso. Riguarda proprio le inquadrature dei cantanti in gara ed anche dei presentati e degli ospiti, che in questi giorni stanno salendo su quel palco.

Sanremo 2024, il motivo per cui non c’è più la scala centrale

CREDIT: RAI

A dare una spiegazione è proprio Gaetano Castelli, l’uomo che da anni, insieme alla figlia Maria Chiara, cura la scenografia del Festival di Sanremo. Su questo aspetto ha detto:

La scala? Se fosse stato per me non l’avrei mai messa. Perché toglierla vuol dire avere una scenografia pulita, altrimenti in ogni inquadratura dei cantanti, che sono sempre ripresi dalla vita in su, si vedono le righe dietro.