Sanremo 2024, la classifica della seconda serata all’Ariston

Il 7 febbraio, la seconda serata del Festival di Sanremo è stata inaugurata da Fred De Palma, mentre la chiusura è stata affidata a Clara. La cantante aveva aperto invece la serata inaugurale sul palco dell’Ariston. Solo la metà dei partecipanti hanno calcato il palco dell’Ariston per la seconda serata della manifestazione, con un format tutto speciale.

In questa seconda serata di Sanremo Giorgia ha affiancato Amadeus come co-conduttrice. Questa potrebbe essere l’ultima edizione per il presentatore, giunto in questo 2024 alla sua quinta edizione di fila.

Gli ospiti della seconda serata di Sanremo hanno incluso Giovanni Allevi, Leo Gassmann, John Travolta e il cast di “Mare Fuori”. Durante la serata sarà presentata la nuova top 5 provvisoria. La classifica completa sarà rivelata solamente durante la serata finale di sabato 11 febbraio. Anche il pubblico da casa avrà la possibilità di votare tramite il televoto.

Nella prima serata aveva votato la stampa. La giuria era composta da membri della sala stampa, della televisione e del web. La classifica provvisoria di Sanremo, arrivati alla seconda serata, beneficia del voto del pubblico e delle principali redazioni delle emittenti radiofoniche.

La seconda serata è stata più concisa, regalando al pubblico un Sanremo più “breve”. Quindici artisti sul palco, presentati, tramite sorteggio, dagli altri quindici che invece si esibiranno domani. Domani, il format sarà il medesimo della seconda serata. Ecco l’ordine di esibizione e gli abbinamenti con i presentatori d’eccezione.

Fred De Palma (Il cielo non ci vuole) presentato da Ghali Renga e Nek (Pazzo di te) presentati dai La Sad Alfa (Vai!) presentato da Mr. Rain Dargen D’Amico (Onda alta) presentato da Diodato Il Volo (Capolavoro) presentati da Rose Villain Gazzelle (Tutto qui) presentato dai Bnkr44 Emma (Apnea) presentata dai Santi Francesi Mahmood (Tuta gold) presentato da Alessandra Amoroso Big Mama (La rabbia non ti basta) presentata da Il Tre The Kolors (Un ragazzo una ragazza) presentati da Angelina Mango Geolier (I p’ me, tu p’ te) presentato da Fiorella Mannoia Loredana Bertè (Pazza) presentata da Sangiovanni Annalisa (Sinceramente) presentata da Maninni Irama (Tu no) presentato dai Ricchi e Poveri Clara (Diamanti grezzi) presentata dai Negramaro

Al termine della serata, è stata stilata una nuova classifica basata sui voti della giuria delle radio e del televoto. Come di consueto, nel finale di ogni serata di questa edizione, verranno annunciati i primi cinque in classifica. Di seguito la classifica provvisoria dei primi cinque di questa seconda serata della 74esima edizione di Sanremo. La classifica non è quella “combinata” con quella della prima serata.