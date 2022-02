Una confessione che è arrivata dall’ex calciatore David Beckham al podcast River Café’s Table 4. Per 25 lunghi anni, la moglie Victoria Beckam ha mangiato sempre lo stesso menù, senza mai variare la sua dieta.

In cosa consiste l’alimentazione dell’ex spice girl? A svelarlo è stato proprio suo marito. Pesce alla griglia e verdure al vapore! Ma ciò che più ama, sono i toast integrali con una spolverata di sale!

Victoria Beckham una volta si è però concessa uno sgarro, quando era in dolce attesa del primo figlio. Ha condiviso la cena con il futuro papà e David Beckham ha confessato che oggi lo ricorda ancora come uno dei momenti più belli delle loro serate!

L’unica volta che probabilmente ha mai condiviso dal mio piatto, è stato in realtà quando era incinta di Harper ed è stata la cosa più incredibile per me. È stata una delle mie serate preferite. Non riesco a ricordare cosa fosse, ma so che da allora non l’ha più mangiato.

Proprio recentemente, durante una delle rarissime volte in cui l’ex calciatore si è ritrovato con i suoi figli e senza la sua Victoria, si è dato alla pazza gioia ai fornelli! Ha deciso di cucinare e mangiare una gustosa bistecca al vino rosso e come poteva accompagnarla se non con una partita di calcio alla tv?

Come tutti, anche il vip ama avere la sua enorme casa tutta per se ogni tanto e fare ciò che non può fare quando c’è anche la sua bella mogliettina!

Naturalmente, dopo la notizia, in molti si sono detti tristi per l’ex spice girl. Il cibo è una delle gioie della vita e mangiare sempre le stesse cose porta alla nausea!

Ma una cosa è stata subito chiarita, la dieta di Victoria varia da pasto a pasto. Il pesce varia da pranzo a cena, non è sempre lo stesso e anche le verdure al vapore variano ogni giorno.