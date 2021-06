Dopo la notizia del matrimonio avvenuto in gran segreto e della gravidanza, l’attrice Martina Pinto è diventata mamma, per la prima volta, di una bellissima bambina di nome Polly.

La notizia si è diffusa sul web nelle ultime ore e i numerosi fan hanno già espresso la loro gioia e impazzato i profili social dell’attrice.

Martina Pinto ha reso tutto pubblico dopo tre giorni dal parto e ha già mostrato le prime e bellissime foto della piccola Polly.

15.06.2021, insieme a Polly sono nata anche io. Vi amo @alessandro_poggi (ora devo solo capire come non passare 24/7 in contemplazione.

Anche il neo-papà Alessandro Poggi ha pubblicato, sul suo profilo Instagram, una bellissima foto. E l’ha accompagnata con un lungo e dolce post:

Ritrovarsi a riempire una piscina combattendo per trovare la perfetta temperatura dell’acqua per lei, stare immerso 3 ore con le braccia e il busto in acqua sporca sorreggendo e alzando con tutte le forze la mamma ad ogni contrazione, spingere insieme a lei tirandola al mio petto ad ogni sua spinta dentro e fuori dall’acqua, sudare testa a testa a mani strette urlando con lei ad ogni spinta, è stata l’esperienza emotiva, ma anche fisica, più forte della mia vita. Non certo paragonabile alla sua, ma grazie alla Pinto ho avuto l’opportunità di dare tutto me stesso sempre, fino all’ultimo secondo, sentendomi non solo cornice, ma elemento essenziale per come è andato tutto perfettamente come Martina immaginava.

Il matrimonio di Martina Pinto e Alessandro Poggi

Si sono sposati in gran segreto, con una cerimonia a Roma e con pochi familiari come ospiti. Una notizia senza preavviso, che i numerosi fan della famosa attrice non si aspettavano proprio. Soltanto pochi giorni prima, Martina Pinto aveva annunciato di essere in dolce attesa.

Adesso è arrivata la gioia più grande e la coppia ha accolto tra le braccia il frutto del proprio amore, la piccola e meravigliosa Polly.