Elda Alvigini, una delle ex protagoniste de I Cesaroni, è stata ricoverata ed operata d’urgenza. Ha voluto raccontare proprio lei la triste avventura che ha vissuto e il motivo dietro questo suo ricovero. Anche in questo caso, non ha perso la sua ironia, qualità che ha sempre tenuto tutti incollati alla televisione.

L’artista è molto conosciuta, proprio per aver recitato al fianco di Claudio Amendola ed altri famosi attori. Lei interpretava Stefania Masetti, moglie di Max Tortora, che nella serie televisiva interpretava Ezio Masetti.

Elda è nata e cresciuta a Roma. I suoi follower l’hanno sempre seguita proprio per la sua spontaneità e la sua allegria. Non perde mai l’occasione per fare una delle sue battute ed anche nel momento delicato che ha vissuto, ha voluto concludere il suo racconto con la sua solita ironia.

L’attrice è stata ricoverata nei giorni scorsi a Villa Mafalda. Aveva uno strano dolore alla parte bassa delle pancia e per questo, in un primo momento è andata dal suo medico e subito dopo, si è recata nel nosocomio.

I medici l’hanno sottoposta ad un’accurata visita, ma alla fine hanno scoperto che aveva l’appendicite in fase acuta. Di conseguenza, vista la gravità delle sue condizioni, hanno deciso di operarla d’urgenza.

Il post di Elda Alvigini su ciò che le è accaduto

Insomma succede così: ti viene un mal di pancia forte, tipo colica. Allora ti prendi un miorilassante, ma niente non passa, anzi diventa più definito, in basso a destra. Nel dubbio, vado e dormire senza cena e con il dolore sempre lì.

La mattina chiamo il dottore e vado a farmi visitare con la mia macchina. Avevo il sospetto fosse appendicite, ma non credevo addirittura in fase acuta, tanto da farmi ricoverare immediatamente. Insomma sono arrivata guidando a Villa Mafalda dove nel giro di un’ora, dopo tutti gli esami di rito (tra l’altro accuratissimi, tutti meravigliosi i medici e gli infermieri) sono entrata in sala operatoria. Sotto le mani del dottor Paolo Barillari, che oltre ad essere un fico pazzesco è stato anche spiritoso. Poi mi hanno assegnato un infermiere di 1.90 bello e bravissimo. Per oggi è previsto il mio rientro a casa.

