Di recente, la figlia di Fantozzi si è lasciata andare ad un’importante confidenza che ha lasciato tutti i suoi fan senza parole. Si tratta di una confessione riguardo le sue attuali condizioni economiche. Infatti, la donna sta riscontrando problemi a livello economico a causa delle nuove disposizioni imposte per l’emergenza Covid-19.

Maria Cristina Maccà è una celebre attrice italiana la quale è molto conosciuta all’interno del mondo del cinema per aver interpretato il ruolo della figlia di Fantozzi. Nell’ultimo periodo, l’emergenza Covid-19, ha costretto teatri e cinema a chiudere. Alla luce di questo, numerosi sono gli artisti che stanno vivendo seri problemi economici e tra questi ultimi c’è anche la nota attrice.

Il Coronavirus continua a far paura e in riferimento alle nuove norme contenute nell’ultimo DPCM, teatri e cinema sono stati costretti a chiudere. Infatti, molti artisti e tutti coloro che lavorano nel mondo dello spettacolo hanno confessato di star vivendo un periodo particolarmente delicato della loro vita.

Anche Maria Cristina Maccà ha dichiarato di avere seri problemi economici i quali l’hanno spinta a trasferirsi dalla madre:

Vado avanti con i risparmi che ho accumulato negli anni, ma quanto può durare? Ho paura di finire sotto un ponte

La celebre attrice ha spiegato anche di ricevere i 600 euro di aiuto dallo stato ma si tratta di una cifra con cui non riesce ad arrivare a fine mese:

Con 600 euro (gli aiuti dello Stato) per qualche mese non si può pensare di campare. E poi non voglio sussidi, ma solo tornare a fare l’attrice.

Infine la donna ha affermato di essere pronta per un’eventuale ripartenza. Lei stessa non vede l’ora di tornare sotto la luce dei riflettori a fare ciò che ama di più fare: l’attrice. Non è tutto. Maria Cristina Maccà ha anche ipotizzato su un “ritorno” dell’ingegner Fantozzi ambientato nella nostra epoca.