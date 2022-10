La figlia di Kasia Smutniak e Pietro Taricone debutta sul red carpet: la somiglianza con il papà è impressionante

In questi ultimi giorni Sophie, la figlia di Kasia Smutniak e Pietro Taricone, sta catturando l’attenzione dei principali giornali di gossip. La ragazza ha infatti debuttato sul red carpet della 17esima edizione della festa del cinema di Roma al fianco di sua mamma, catturando l’attenzione di tutti. La somiglianza con papà Pietro è davvero impressionante.

Sophie Taricone è stata una delle protagoniste indiscusse del red carpet della 17esima edizione della festa del Cinema di Roma. La ragazza, che ha da poco compiuto 18 anni, ha sfilato per la prima volta al fianco di sua mamma. Tutti non hanno potuto fare a meno di notare il look total black sfoggiato da mamma e figlia.

In occasione della presentazione del film Il Colibrì, in cui recita al fianco di Francesco Favino, Kasia Smutniak ha indossato un abito total black caratterizzato da una scollatura a V e da uno spacco centrale. Dell’abito indossato dall’attrice un dettaglio non è di certo passato inosservato: si tratta di una spilla bianca sul bavero.

L’abito sfoggiato dalla Smutniak sul red carpet della 17esima edizione della Festa del Cinema di Roma porta la firma di Giorgio Armani. A completare l’elegantissimo look sfoggiato dall’attrice ci hanno pensato degli scintillanti sandali. Per quanto riguarda trucco e parrucco, invece, l’attrice ha deciso di raccogliere all’indietro i capelli, optando per un rossetto rosso e uno smoke eyes sugli occhi.

La figlia di Kasia Smutniak e Pietro Taricone debutta sul red carpet: il look total black non è passato inosservato

Così come sua mamma, anche Sophie ha scelto un look total black per questo evento importante. Nel dettaglio, la ragazza ha scelto un completo nero formato da pantaloni e corpetto, sempre firmato Armani.

Per quanto riguarda trucco e parrucco, invece, Sophie ha optato per capelli sciolti e per un make up molto originale. Tutti non hanno potuto fare a meno di notare la somiglianza con Pietro Taricone, davvero impressionante.