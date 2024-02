La figlia di Schumacher rompe il silenzio: si sposa, alla location scelta sarà presente anche papà Michael

Quando una coppia decide di fare il grande passo e recarsi all’altare, i preparativi sono davvero molti. Una delle prime cose da scegliere è sicuramente la location. Questa, deve avere delle specifiche caratteristiche così da accogliere al meglio gli invitati. In molte circostanze, è necessario trovare delle location particolari per delle esigenze speciali. Proprio come Gina Schumacher, figlia di Michael, che ha scelto la location del suo matrimonio per poter ospitare anche il papà.

Michael e Gina Schumacher

Sono passati ormai anni dal tragico incidente che ha visto coinvolto Michael Schumacher. Era il 28 dicembre 2013 e Michael Schumacher ebbe un terribile incidente sulle piste francesi di Meribel. In seguito al trauma alla testa, l’ex pilota di Formula 1, ha riportato gravi danni neurologici. La famiglia e gli amici più stretti, si sono chiusi nel silenzio più assoluto. Il tutto per difendere Michael da i curiosi. Ad oggi ancora, non si conoscono le sue reali condizioni di salute.

Anche le persone che possono vedere Michael sono molte poche, esclusi i familiari, il futuro marito di Gina Schumacher, e recentemente anche la fidanzata del figlio Mick. Oltre a loro, anche lo storico amico Jean Todt, che in una recente intervista ha detto:

“C’è quindi non mi manca. Ma non è più quello di prima. È un Michael diverso.”

Parole simili a quelle di Corinna, moglie di Michael. Quest’anno, la figlia Gina sposerà il suo fidanzato Iain Bethke, e la coppia ha scelto una location ad hoc per papà Michael. I futuri sposi, organizzeranno la cerimonia sulla tenuta situata sulle colline di Port d’Andratx, nei pressi di Palma di Maiorca. Le residenza, di proprietà della famiglia Schumacher, è stata acquistata nel 2018 da Corinna e, ristrutturata e sistemata su misura per l’ex pilota.

La cerimonia molto probabilmente sarà intima e a porte chiuse, sempre per preservare Michael Schumacher e le sue attuali condizioni di salute. Ma la figlia Gina, preferisce un matrimonio ristretto, piuttosto che non poter avere il papà al suo fianco.