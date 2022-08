Michael Schumacher, il figlio Mick dice addio alla Ferrari: la notizia che nessuno si aspettava

In queste ultime ore il nome di Michael Schumacher è tornato ad occupare lo spazio delle principali pagine di cronaca rosa. Il motivo, però, non riguarda il pilota in prima persona ma bensì suo figlio. Stando infatti alle ultime indiscrezioni, sembra che Mick Schumacher si stia preparando ad uno degli addii più importanti della sua vita.

La notizia sembra essere ormai ufficiale: Mick Schumacher si sta preparando a dire addio alla Ferrari. Molte cose, dunque, stanno cambiando nella vita del sette volte campione del mondo e presto il giovane potrebbe far parte dell’Alpine. La notizia sta circolando in queste ultime ore ed ha spiazzato tutti i fan del grande pilota.

Come sta Michael Schumacher? Parla la moglie Corinna Betsch

Dopo il terribile incidente che ha coinvolto Michael Schumacher, tutti i fan del sette volte campione del mondo si interrogano riguardo le sue condizioni di salute. A svelare qualche informazione è la moglie Corinna Betsch.

In occasione del ritiro di un premio in onore del grande pilota, la donna non ha potuto fare a meno di trattenere le lacrime vedendo il grande affetto e la vicinanza mostrata nei confronti della sua famiglia. Corinna ha raccontato anche come sta in questi ultimi giorni Michael Schumacher. A riguardo, la donna ha dichiarato:

Michael è una persona che ha un cuore grande e perché ha sempre pensato agli altri.

Il momento del ritiro del premio dedicato al pilota è stato talmente tanto commovente tanto che la moglie del campione non è riuscita a trattenere le lacrime.

Anche i presentatori dell’evento, consegnando il premio alla moglie di Michael Schumacher sono esplosi si gioia e commozione tanto da rivolgere alla donna queste parole:

Persona che ha un cuore grande e perché ha sempre pensato agli altri.

É stato proprio questo il momento in cui la donna è scoppiata in lacrime.