La foto da bambina di Alba Flores, la Nairobi de “La Casa di Carta” e la Saray di “Vis a Vis” Alba Flores, l'attrice di Nairobi e Saray e la foto da bambina

È lei la bellissima bambina nella foto, una delle attrici più apprezzate e amate del momento, Alba Flores. Il suo volto è noto soprattutto per il suo ruolo di Nairobi, un membro della banda, nella serie tv “La casa di carta” e per quella di Saray Vergas, la detenuta di Vis a Vis, inizialmente in guerra contro la protagonista, Macarena, interpretata dall’attrice Maggie Civantos, per l’amore di Kabila, la “riccia”.

È stato un personaggio forte per tutta la serie tv, sempre a fianco di Zulema. Saray si trova in carcere, a Cruz del Sur, per ripetute rapine a mano armata ed è stata condannata a 4 anni di reclusione. È ribelle e pronta a tutto pur di riprendersi la sua libertà.

Questa foto da bambina, ha fatto innamorare il web, i tratti sono inconfondibili ed è impossibile non riconoscerla!

Alba Flores è figlia del musicista Antonio Flores e della produttrice teatrale Ana Villa. Ha origini gitane, da parte del suo nonno paterno.

Ha iniziato a studiare recitazione a soli 13 anni e oggi è apprezzata ed amata da tutto il mondo.

Nel 2018 ha ricevuto il premio atv per la migliore attrice della serie Vis a Vis.

Molte testate giornalistiche, raccontano che la famosa attrice ha avuto un’infanzia molto difficile. Ha perso suo padre per colpa di un’overdose ed ha sempre sofferto per le sue origini gitane, per le quali è stata spesso vittima di bullismo da bambina.

Sua madre l’ha sempre supportata e si è sempre data da fare per garantirle tutto ciò di cui aveva bisogno.

Alba Flores è molto riservata riguardo la sua vita privata e soprattutto la sua vita amorosa, infatti non si hanno notizie su nessuna relazione.

Anche per quanto riguarda i profili social, l’attrice non ama condividere i dettagli intimi della sua vita.