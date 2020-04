L’attrice Sole di Vis a Vis, María Isabel Díaz, ha perso 43 kg L'amata attrice María Isabel Díaz, che interpreta Sole nella famosa serie tv Vis a Vis, oggi si mostra diversa: dimagrita di 43 kg

Vis a Vis è una delle serie più apprezzate e amate di Netflix e una delle attrici, è proprio lei, María Isabel Díaz, che nella serie tv interpreta la detenuta Sole. Sapevate che tra il 2018 e il 2019, è riuscita a dimagrire ben 43 kg? Un obiettivo, che grazie alla sua forza di volontà, è riuscita a raggiungere e oggi si sente fiera ed orgogliosa di se stessa. Eccola qui:

Nella serie tv, la detenuta Sole è finita nel carcere Cruz del Sur per aver ucciso suo marito ed è una delle detenute più anziane. Deve scontare ben 26 anni e fin da subito, è diventata amica della protagonista, Macarena Ferriro, finita in carcere per essersi innamorata dell’uomo sbagliato e condannata a 7 anni di reclusione.

Macarena non è come le altre detenute, è dolce ed ingenua e si è lasciata manipolare dal suo capo, con il quale aveva una relazione e che alla fine, l’ha fatta ritrovare dietro le sbarre di una prigione.

María Isabel Díaz è nata nel 1964 ed è un’attrice di origini cubane.

Era già conosciuta per il suo ruolo in “Una Sposa per David” e per aver recitato nel film “Volver”. Il ruolo di Sole è stato quello forse più importante, in una delle serie tv più seguite del momento.

La nota attrice oggi si mostra diversa, fiera e sempre sorridente: “è stato difficile perché avevo sempre fame, ma ho raggiunto il mio obiettivo. Dovevo perdere molti kg, che avevano influito sul mio benessere fisico.

Ho avuto molti problemi a dormire e mi facevano male le ginocchia. Avevo voglia di ritrovare il mio benessere, così ho deciso di mettermi a dieta e sono orgogliosa di essere riuscita a vincere la sfida. Mi sento leggera come una ballerina”.