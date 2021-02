Negli ultimi giorni, la notizia si è diffusa su tutto il web. Meghan Markle e Harry sono in attesa di un secondo bambino. Gli stessi Duchi di Sussex hanno confermato la gravidanza, pubblicando un bellissimo scatto in bianco e nero, che li ritrae in un giardino. La futura mamma indossa un abito bianco, che lascia intravedere il pancino ed è sdraiata con la testa poggiata sulle gambe del futuro papà, mentre si guardano e sorridono.

Credit: Misan Harriman

I tabloid inglesi hanno spiegato le curiosità dietro la scelta della bellissima fotografia. La coppia ha voluto, come prima cosa, omaggiare Lady Diana. La principessa aveva annunciato di essere incinta del suo secondo figlio, il 14 febbraio del 1984.

Meghan e Harry hanno scelto la stessa data, 37 anni dopo, per annunciare l’arrivo di un fratellino/sorellina per il piccolo Archie.

Ad immortalarli, in una fotografia scattata in remoto, a ben 8750 chilometri di distanza, è stato il fotografo Misan Harriman. Perché proprio lui?

Misan Harriman ha partecipato alle nozze dei Duchi di Sussex, come invitato speciale. Proprio il fotografo presentò alla bellissima Meghan, un amico del principe Harry ed è grazie a lui se si sono conosciuti ed innamorati.

Meg, ero lì al tuo matrimonio per assistere all’inizio di questa storia d’amore e, amica mia, sono onorato di vederla crescere. Congratulazioni al duca e alla duchessa di Sussex per questa gioiosa notizia!

Queste le parole con cui Harriman ha diffuso la notizia in tutto il mondo!

Sullo sfondo del ritratto, compare un albero, che simboleggia la fertilità. Una lieta notizia che arriva dopo un periodo non facile per Meghan Markle. Recentemente la moglie di Harry aveva raccontato, in una lunga lettera, del difficile aborto che le aveva stravolto la vita.

Un’altra curiosità dietro la fotografia di Meghan Markle e Harry

Un’altra curiosità che si nasconde dietro lo scatto, riguarda la politica. Tante le scelte della coppia che sono state criticate nell’ultimo periodo. Scelte riguardanti l’attivismo. Il fotografo scelto, è proprio uno dei personaggi più noti ad aver sostenuto, con i suoi lavori, il movimento ambientalista “Extinction Rebellion” e le manifestazioni del “Black Lives Matter”.

La scelta è quindi un modo per continuare a sostenere ciò in cui credono.

La domanda che ora tutti si pongono è: cosa ne pensa la Regina di questa fotografia e dell’arrivo di un altro membro della famiglia reale?