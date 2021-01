Meghan Markle e Harry usano il figlio Archie per farsi pubblicità? Nuove accuse piombano sull’ex attrice e sul Principe! Gli attacchi arrivano anche questa volta dai fan della Famiglia Reale, secondo i quali la coppia avrebbe sfruttato il piccolo Archie solo per far parlare di sé. Ma in che modo esattamente? Facciamo un passo indietro e vediamo cosa è accaduto negli ultimi giorni.

Di recente Meghan ed Harry sono stati protagonisti di uno speciale episodio del loro Podcast, prodotto dalla Archewell Audio. In quella particolare occasione, al termine della chiacchierata, il piccolo Archie ha rubato la scena di mamma e papà, augurando a tutti un felice anno nuovo. Si trattava di un piccolo cameo, un momento di dolcezza dedicato a coloro che amano e sostengono la coppia.

Ebbene, non tutti l’hanno vista in questo modo. C’è infatti chi ha accusato Harry e Meghan di aver sfruttato il bambino solo per ottenere una maggiore visibilità sui social media.

Meghan Markle ed Harry di nuovo al centro delle accuse

Video Credit Good Morning America

Molti utenti hanno fatto notare che è strano come la coppia abbia sempre cercato di proteggere la privacy del proprio bambino, per poi farlo comparire in un podcast. In realtà c’è da dire che il desiderio di Meghan ed Harry è sempre stato quello di permettere al piccolo Archie di vivere nel modo più normale possibile, e di scegliere in completa autonomia se e quando mostrare il figlio al pubblico.

Del resto, la coppia ha persino pubblicato una cartolina di Natale molto particolare quest’anno, dove non era visibile il volto di nessuno dei protagonisti. La volontà di proteggere la privacy del bambino sembra quindi decisamente evidente, non vi pare?

L’aver permesso al piccolo Archie di augurare Buon anno nuovo agli ascoltatori ha in qualche modo intaccato la loro immagine di genitori protettivi? Io penso proprio di no. Tornando al Podcast di Meghan Markle ed Harry, il primo episodio si intitolava “2020 Archewell Audio Holiday Special“, e allo speciale hanno preso parte personaggi famosi come Sir Elton John e l’autore Matt Haig. Non ci rimane che scoprire quale sarà il tema del prossimo episodio!

Foto da Instagram