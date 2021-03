La giovane diva è diventata mamma per la prima volta a 31 anni

Nonostante la giovanissima età, soltanto 31 anni, ha già preso parte ad una miriade di film di grandissimo successo. Adesso, Emma Stone ha aggiunto un importante tassello anche alla sua vita privata. Infatti, sebbene la notizia ancora non sia stata confermata dai diretti interessati, pare sia certo che l’attrice e suo marito Dave McCary sono diventati genitori per la prima volta.

A riportare la notizia è stato il sito americano TMZ, che ha individuato la data di nascita nel 13 marzo scorso.

Come anticipato, ancora non è arrivata alcuna conferma da parte della Stone e di suo marito Dave McCary. I due, infatti, come molti altri divi di Hollywood preferiscono vivere la propria vita privata lontano dalla luce dei riflettori.

A fine anno scorso, i paparazzi del Daily Mail avevano immortalato la giovane diva per le strade di Los Angeles, mentre faceva una passeggiata con un’altra donna, probabilmente una sua amica. In quelle foto c’era spazio per pochissimi dubbi riguardo alla gravidanza, visto che il pancione era ormai ben visibile.

Anno della pandemia sfruttato più che bene, dunque, dalla giovanissima e bravissima attrice di grandi successi come La La Land, Birdman, The Amazing Spiderman e tanti altri.

Non è noto ancora il genere né il nome del bebè appena nato. Tutti i fan sperano che possano trapelare altre notizie a riguardo molto presto.

Emma Stone e Dave McCary

Come anticipato, Emma Stone preferisce vivere tutti i suoi momenti di vita privata lontana da ogni tipo di gossip o riflettore. Non usa alcun social network e riduce le interviste al minimo indispensabile, soprattutto se si tratta di parlare dei fatti propri.

Ma essendo una vera e propria star, è inevitabile che si parli di lei.

Dal 2017 è impegnata con il comico e produttore televisivo Dave McCary. Tra loro è scoppiato subito un amore abbastanza importante, tanto da decidere di sposarsi a inizio del 2020.

La pandemia, però, in quel caso ha messo i bastoni tra le ruote ai due, che sono stati costretti a rimandare le nozze a settembre dello scorso anno. Oggi, il loro amore è stato coronato dalla nascita del primo figlio.