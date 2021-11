“Eccoci oggi sempre insieme ..(nel bene e nel male) ne abbiamo passate tante ma uniti abbiamo affrontato tutto…“. Inizia così la dolce e toccante lettera che Carolina Marconi ha scritto e pubblicato sul suo account Instagram. La show girl sta terminando il suo percorso di cure per il cancro al seno e ha voluto dire grazie pubblicamente all’amore della sua vita, Alessandro Tulli.

Credit: marconicarolina – Instagram

Dallo shock della notizia di essere malata, Carolina ha deciso di rialzarsi subito. Ha iniziato, mesi fa, la sua dura e lunga lotta contro un cancro al seno che le è stato diagnosticato.

Una forza, la sua, sempre supportata dai follower che non l’hanno mai fatta sentire sola, dalla sorella e dalla sua famiglia, ma anche e soprattutto dall’uomo che condivide con lei la vita da anni e che ama alla follia. Stiamo Parlando di Alessandro Tulli.

Proprio in questi giorni Carolina Marconi ha terminato l’ultimo ciclo di chemioterapia. Ora dovrà affrontare tutti gli esami e i controlli dovuti per capire se effettivamente la malattia è scomparsa per sempre.

Lei continua a documentare tutto sul suo account Instagram, che fin dall’inizio di questa guerra le è servito come diario di viaggio e punto di sfogo dove trovare le forze e dove sostenere a sua volta coloro che sono nella sua stessa situazione.

La lettera ad Alessandro Tulli

Credit: marconicarolina – Instagram

In tutto questo periodo, per la Marconi c’è sempre stata una costante: il suo compagno Alessandro. L’ultimo post pubblicato dall’ex gieffina è dedicato proprio a lui, che non l’ha mai lasciata da sola. Ecco le tenere parole per lui:

Credit: marconicarolina – Instagram