La loro relazione era naufragata a Temptation Island: a sorpresa i due annunciano il loro matrimonio con il video della proposta

Alberto Maritato e Speranza Capasso convoleranno a nozze. Nell’ultima edizione di Temptation Island, il fortunato programma prodotto da Maria De Filippi e trasmesso su Canale 5, la storia era a sorpresa tramontata. Ma ora, contro qualsiasi previsione, i due hanno assunto la decisione di rimettersi insieme e non solo. Difatti, lui ha chiesto alla compagna di sposarlo con una romantica proposta e lei ha detto “sì”!

Alberto Maritato e Speranza Capasso pronti al grande passo

Con la proposta di matrimonio condivisa sui social media mediante un video, Alberto Maritato ha chiesto alla dolce metà Speranza Capasso di compiere il grande passo, e lei ha accettato. La love story era naufragata nel corso dell’ultima edizione di Temptation Island.

Slancio d’amore

A quanto pare, però, le parti avevano bisogno di una pausa di riflessione. Di riflettere sui loro sentimenti e hanno capito di non poter fare a meno l’uno dell’altra. Alla proposta di nozze hanno preso parte pure gli altri ex protagonisti della trasmissione Mediaset.

Alberto Maritato ha organizzato le cose in pompa magna: nel momento in cui Speranza ha raggiunto il luogo fatidico, sopra di lei si è illuminata la scritta “Sposami” e il fidanzato si è inginocchiato, porgendole l’anello.

Regolarmente tamponati

Come abbiamo appena detto, gli ex partecipanti di Temptation Island erano lì ad assistere: Anna Ascione, Nadia Chahar, Annamaria Laino, Francesca Merra e Sofia Nesci. Sul web hanno spiegato di essersi sottoposti al tampone per accertarsi di non aver contratto il Covid-19, prima di recarsi all’evento.

Fiori d’arancio per Alberto Maritato e Speranza Capasso

Durante la parentesi del docu-reality delle tentazioni Speranza aveva lasciato Alberto per via della sua intesa con la single Nunzia, che, naturalmente, aveva ottenuto reazioni ostili pure dai telespettatori. Evidentemente, negli scorsi mesi i due hanno avuto un riavvicinamento, e adesso occorre attendere i fiori d’arancio.