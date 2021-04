Nel corso degli ultimi giorni la mamma di Fabrizio Corona è tornata a prendere le difese di suo figlio dopo la revoca del differimento pena. Nel dettaglio la donna ha parlato della malattia del noto personaggio televisivo. Quest’ultimo ha trascorso alcune settimane nel carcere di Monza ma poco tempo fa ha potuto fare ritorno nella sua casa.

Nel corso dell’ultimo periodo il ritorno di Fabrizio Corona in carcere ha creato un vero e proprio scandalo nel web e numerose sono le persone che si sono schierate contro di lui. Tra queste non può mancare la sua mamma la quale sta combattendo per difendere il proprio figlio. Lei stessa ha parlato in merito alle sue condizioni psicologiche. Scopriamo insieme la sua confessione.

Gabriella Privitera da sempre si batte per suo figlio Fabrizio Corona. Oltre a lei sono numerosi i personaggi televisivi che hanno sempre preso le difese dell’ex re dei paparazzi. Recentemente la madre di quest’ultimo ha fatto una confessione riguardo la sua malattia.

La stessa donna ha affermato che suo figlio avrebbe bisogno di assistenza per la sua patologia psichica. Queste sono le sue parole:

Lui è anche tenero con me, poi ha momenti di rifiuto, l’ho sempre detto, fa parte della sua patologia.

Non è tutto. La donna sostiene che suo figlio soffra di solitudine e lei stessa ha dichiarato che anche molti medici lo hanno confermato. Ecco ciò che ha spiegato nel salotto di Barbara D’Urso:

Tanti medici lo hanno visitato e lo hanno spiegato. Credetemi, è tutto fumo e niente arrosto. Sembra una persona che fa, urla e poi è un agnellino indifeso, che ha bisogno di affetto. Soffre di solitudine. La solitudine non è stare male con gli altri ma con se stessi.

A seguito di alcune settimane di detenzione, i legali di Fabrizio Corona hanno richiesto ai giudici di concedere all’uomo il ritorno ai domiciliari. Inoltre, sempre gli avvocati hanno dato il via ad una petizione per chiedere la scarcerazione dell’ex re dei paparazzi e in tanti l’hanno firmata.