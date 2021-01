La madre di Giulia De Lellis arrabbiata per un tatuaggio: le foto

Giulia De Lellis ha condiviso un post e alcune Stories su Instagram per mostrare ai propri seguaci la novità: dei piccoli tatuaggi sulle dita di entrambe le mani. L’influencer ha sempre dimostrato di nutrire un debole per i tattoo. Difatti, gli ultimi si aggiungono ai tanti altri che già aveva.

Giulia De Lellis ha fatto arrabbiare la madre

Nelle scorse ore ha chiesto dunque ai fan di esprimere un’opinione sui più recenti. E, mentre è in attesa di scoprire il responso dei followers, rende noto che la madre non ha affatto apprezzato. Si è davvero arrabbiata messa di fronte a fatto compiuto. Le mani del corpo costituiscono una zona del corpo piuttosto evidente e avere dei tattoo su tutte le dita non è di certo qualcosa che passa inosservato. D’altronde capita spesso che i genitori siano in disaccordo con i figli.

Padre disperato

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne racconta che la zia ha pensato fosse semplicemente henné e, di conseguenza, i disegni se ne sarebbero andati via con il tempo.

Invece, il fratello e la sorella hanno approvato. Per quanto riguarda il padre la reazione è stata di disperazione (così dice l’emoticon postata). Nel frattempo, sotto il messaggio condiviso dalla 25enne, i sostenitori si stanno esprimendo in proposito.

Spaccatura generale

Tra i commenti positivi e ricchi di affetto per la vulcanologa, compaiono pure alcune reazioni negative. Difatti, sono numerosi gli utenti che a quanto pare non hanno apprezzato i nuovi tatuaggi di Giulietta. Addirittura c’è chi è convinto si sia rovinata le mani. Si è creata una sorta di spaccatura generale. A ogni modo, sono comunque tantissimi coloro che stanno avallando la novità.

Giulia De Lellis: con Carlo Beretta va a meraviglia

In merito alla storia sentimentale con Carlo Beretta, tutto andrebbe a meraviglia. I due sarebbero particolarmente uniti, sulla stessa lunghezza d’onda. Dato il benservito ad Andrea Damante, la bella capitolina si gode la love story in essere.