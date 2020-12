La mamma di Tommaso Zorzi rompe il silenzio sulla nomination fatta a Stefania Orlando

Ha fatto sicuramente molo scalpore la nomination fatta a Stefania Orlando da parte di Tommaso Zorzi. Se questa cosa ha stravolto per un primo momento gli equilibri nella casa anche fuori Armanda Frassinetti ha commentato le gesta del figlio.

La mamma di Tommaso Zorzi, sempre pacata e molto riservata, questa volta ha deciso di rompere il silenzio. Come è bene che sia, bisogna saper criticare anche i propri figli quando sbagliano.

Armanda Frassinetti è sicuramente stata meno severa di Gaia Zorzi, la sorella di Tommaso che ha invetrio su Twitter contro il fratello.

La donna, intervenuta a Casa Chi, ha spiegato che il figlio ha sicuramente una personalità molto particolare, che a volte lo porta anche a sbagliare molto in fretta.

Ed in effetti è vero. È stato sicuramente uno scivolone, ma un equivoco dal quale il vippone ha tratto un forte insegnamento. D’altronde, anche sua mamma, ha dichiarato di avere profonda stima per Stefania Orlando.

Stamani diceva ‘menomale che sono finito io in nomination e non lei, non me lo sarei mai perdonato’. Stefania per Tommaso resta un porto sicuro, lei è estremamente intelligente e non lo metterà in discussione. Il loro rapporto è molto profondo e sincero e sono certa che non verrà intaccato da questa cosa. Credo anche che dopo 90 giorni uno scivolone ci stia.