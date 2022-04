Chi non ricorda il suo dolce visino da angelo e i suoi occhi azzurri. Thylane Blondeau si è fatta conoscere dopo aver conquistato il titolo di bambina più bella del mondo.

In molti si sono chiesti che fine abbia fatto e soprattutto come sia diventata dopo tutti questi anni. Oggi Thylane Blondeau ha 21 anni e non ha affatto perso il suo fascino.

Continua a lavorare come modella e a sfilare sul red carpet. Tutti, quando la guardano, rimangono ammaliati dalla sua bellezza e dai suoi occhi azzurri. Ha un profilo Instagram che conta oltre 5 milioni di follower, provenienti da ogni parte del mondo.

Siamo tornati a ricordarla e a parlare di lei, proprio perché recentemente ha rilanciato una moda per la bella stagione. Si tratta del tye dye, una tecnica di tintura psichedelica caratterizzata dall’uso di colori primari luminosi e saturi e da motivi particolari, come la spirale o l’effetto marmo…

Nella foto pubblicata sui social, Thylane Blondeau indossa una bellissima tuta con una fantasia molto particolare e con colori misti: arancio, giallo, fucsia e lilla.

La bellissima modella ha conquistato l’intero mondo quando aveva soltanto 4 anni. Dopo aver raggiunto il titolo di bambina più bella del mondo, è diventata anche un simbolo della rivista Vogue. E se inizialmente la famiglia veniva criticata, perché tutti erano convinti che la bambina fosse costretta a truccarsi e a vestirti da adulta, nell’adolescenza la stessa Thylane ha rivelato quanto ami il suo lavoro e di come l’abbia sempre influenzata positivamente nella vita.

Thylane Blondeau è ancora tra le donne più belle del mondo

A soli 16 anni aveva già lavorato con i più importanti marchi di moda, come Lacoste, Chanel o Ralph Lauren.

All’età di 17 anni è stata nuovamente eletta tra le 100 donne più belle del pianeta.

Oggi ha 21 anni continua ad essere tra le donne più belle del mondo. Non è bellissima?