La nota modella Gigi Hadid è incinta: la rivelazione in un’intervista Intervista a Gigi Hadid: la modella confessa, dopo le indiscrezioni, di essere incinta

La nota modella americana, Gigi Hadid, è incinta! Lei e il suo fidanzato Zayn Malik aspettano il primo figlio. Secondo le prime notizie riportate, Gigi inizialmente non ha detto nulla della sua gravidanza, fino al giorno del suo compleanno, anche se non in modo esplicito. La modella ha pubblicato diverse foto con alcuni indizi, come nastrini rosa e azzurri e scritte future nascite.

Alla fine, i sospetti sono stati confermati e Gigi Hadid ha rivelato di essere in dolce attesa, durante un’intervista: “volevamo annunciarlo a modo nostro. Siamo entusiasti, felici e grati per tutto il sostegno che ci hanno dimostrato. La cosa positiva dell’emergenza, è che possiamo stare a casa e godercela davvero la gravidanza”.

Gigi non ha mai rivelato altre informazioni riguardo la gravidanza. Ne quale sarà la data approssimativa del parto, ne se stia aspettando un maschietto o una femminuccia, anche se alcune voci parlano di una femmina!

In molti sanno, dopo le rivelazioni dello scorso 2014, che la bellissima modella soffre della malattia di Hashimoto, conosciuta anche come tiroide cronica autoimmune. Si tratta di una condizione autoimmune che colpisce e distrugge in modo graduale, la ghiandola tiroidea.

Gigi Hadid ha conosciuto il noto cantante inglese, Zayn Malik, nel 2015.

La carriera della famosa modella è iniziata nel 2013, quando ha firmato un contratto con IMG models. Da quel momento Gigi è apparsa in decine di copertine della famosa rivista Vogue e il suo volto è diventato uno dei più conosciuti e apprezzati al mondo.

I fan adesso, dopo la rivelazione della gravidanza, avvenuta lo scorso mese di aprile, non vedono l’ora di vedere le prime foto della bellissima modella con il pancino che inizia a spuntare, o che magari è già spuntato e sta tenendo nascosto e non vedo l’ora di scoprire se Gigi stia aspettando un maschietto o una femminuccia!