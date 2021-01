La nipote di Audrey Hepburn dispersa sulle colline della Versilia: si mobilita l’intero paese per cercarla

L'unica nipote femmina della compianta Audrey Hepburn dispersa in Versilia: tutto il paese si muove per trovarla

Brutta avventura in Versilia per la nipote dell’iconica attrice Audrey Hepburn. La giovane, Emma Kathleen Hepburn Ferrer, ha 25 anni e vanta trascorsi da modella, avendo ereditato la bellezza, tratto peculiare di famiglia.

Audrey Hepburn: la nipote perde l’orientamento

Nel pomeriggio di domenica 17 gennaio 2021 l’erede dell’interprete, che possiede con la famiglia una villa a Buchignano, sulle colline di Camaiore, si è infatti concessa una passeggiata nei boschi insieme al suo cane. Attimi sereni, di quiete totale, diventati di panico quando ha perduto l’orientamento e non è più riuscita a rientrare a casa.

Operazione di due ore

Così, sopraggiunto il buio, l’unica nipote femmina di Audrey Hepburn ha dato l’allarme, chiamando con il proprio cellulare e spiegando l’accaduto. Immediatamente sono partite le ricerche dei soccorritori del Cai (Club Alpino Italia). Nel contempo sono intervenuti gli abitanti del borgo versiliese che hanno iniziato a battere ogni sentiero al paese con l’obiettivo di trovarla.

Non un compito semplice e infatti si è reso necessario parecchio tempo, in cui non osiamo immaginare quali emozioni abbiano travolto Emma e quali pensieri le siano passati per la testa. Fortunatamente, l’operazione è andata a buon fine, passate un paio d’ore di serrate ricerche.

Happy end

La nipote della protagonista di pellicole cult quali Vacanze romane, Colazione da Tiffany e Sabrina è stata ritrovata sana e salva. Dunque, le unità accorse hanno avuto modo di mostrarle la via. Un “happy end” degno dei film della nonna.

Chi è l’erede di Audrey Hepburn

Emma Ferrer è nata in Svizzera e ha trascorso la sua infanzia tra Firenze e Los Angeles. Nel curriculum della venticinquenne compaiono la danza classica e la breve frequentazione della Crossroads School for Arts & Science. Nel 2020 ha contributo al documentario Audrey, finanziariamente sostenuto dal padre, che di professione fa il produttore. Al momento Emma si dedica all’arte: è una pittrice e una curatrice a New York.