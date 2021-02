La nota attrice ha deciso di dimagrire negli anni e oggi si mostra con 75 kg in meno, in bikini. Ecco com’è diventata

L’amata attrice romana Nadia Rinaldi ha perso 80 kg e oggi si mostra fiera sui social. Ha deciso di sottoporsi ad un bypass gastrico per motivi di salute. Il suo peso era diventato un ostacolo per la sua salute e dopo un lungo cammino, ha finalmente raggiunto i suoi obiettivi.

La nota attrice, dopo l’operazione fatta diversi anni fa, ha rilasciato un’intervista e raccontato di come si sente oggi e di come la sua vita sia cambiata:

Ho voluto fare un regalo a me stessa, per guadagnare in salute e benessere. L’ho fatto per i miei figli, Riccardo e Francesca Romana. Proteggendo me stessa penso anche al loro futuro. Dopo l’intervento e un regime alimentare sano, mi tengo in forma con il movimento e senza mangiare cibi che fanno ingrassare. Sono serena.

Nadia ha poi raccontato che in passato molte donne la chiamavano grassona, ma ora lei vede quelle stesse donne, ritoccate con il botox e si sente orgogliosa per come è diventata. Ne sono una testimonianza le foto in bikini sul suo profilo social.

Con i chili persi ho riacquisto giovinezza, energia, consapevolezza, salute, sicurezza.

Chi è Nadia Rinaldi

Nadia Rinaldi è nata a Roma, il 13 settembre del 1967 ed è una nota attrice italiana. Ha iniziato a lavorare con Gigi Proietti e in seguito con famosi attori come Cristian De Sica. Ha recitato in diverse commedie natalizie, per poi ottenere ruoli da protagonista nei film Un Milanese a Roma e Miracolo italiano e da antagonista, nel film Il fantasma dell’Opera, nella parte di Carlotta Altieri.

È apparsa nella prima stagione di Un medico in famiglia e ha poi partecipato al reality show La Talpa.

Nadia Rinaldi ha lavorato anche nel mondo del teatro, negli spettacoli diretti da Gigi Proietti.

Nel 2018, ha partecipato a L’Isola dei famosi, il programma tv condotto da Alessia Marcuzzi, per poi essere eliminata durante l’ottava puntata.

L’attrice oggi vive a Roma con i suoi figli e appare completamente diversa. Nel corso degli anni, dopo l’intervento, ha perso ben 80 kg, raggiungendo così un peso di 70 kg.