La famosa attrice di 30 anni Kathryn Prescott è stata investita da un camion mentre stava attraversando la strada. Le sue condizioni sono gravi ed infatti al momento risulta essere ricoverata nel reparto di terapia intensiva. La sorella gemella Megan ha informato tutti i suoi fan dell’accaduto.

Un gravissimo incidente stradale, che ovviamente poteva portare a conseguenze ancora più gravi. La star dopo un delicato intervento, sta piano piano facendo dei miglioramenti.

Il dramma è avvenuto pochi giorni fa a New York. Kathryn era in strada e stava attraversando. All’improvviso, secondo ciò che hanno riportato i media locali, un camion che trasporta il cemento l’ha travolta.

Le sue condizioni sono apparse gravi sin da subito. Infatti i sanitari intervenuti l’hanno trasportata d’urgenza in ospedale, dove i medici, dopo un’accurata visita, hanno deciso di sottoporla ad un delicato intervento.

La sorella Megan ha dato conferma dell’accaduto tramite un post sui social. Ha anche detto che è stata sfiorata la tragedia. Per fortuna non risulta essere in pericolo di vita.

Il post della sorella di Kathryn Prescott dopo l’incidente dell’attrice

Mia sorella è incredibilmente fortunata ad essere viva ed ha evitato per un pelo la paralisi. Ha subito un complesso intervento chirurgico, perché nell’impatto con il pesante automezzo ha riportato delle fratture del bacino in due punti. Inoltre, delle fratture alle gambe, del piede e della mano sinistra. I medici sperano che possa riprendersi completamente, ma questo sarà possibile solo con le cure giuste. Sta da sola, senza membri della famiglia, ma voglio raggiungerla. Ho chiesto all’ambasciata un’esenzione, ma l’hanno negata ed ho il cuore spezzato al pensiero di non poter stare accanto a mia sorella gemella in questo orribile momento della sua vita, in cui ha disperatamente bisogno di me.