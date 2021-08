Aveva solamente 24 anni, la nota attrice Alexandra Djavi che è stata trovata senza vita nel suo appartamento. Gli inquirenti ora stanno indagando su questo tragico episodio, soprattutto per capire l’esatta causa che ha portato al decesso della ragazza, che fino a quel momento non aveva mostrato alcun tipo di problema.

CREDIT: INSTAGRAM

Un lutto tragico ed improvviso che ha scosso l’intero mondo dello spettacolo. Tanti suoi amici e colleghi, quando sono venuti a conoscenza dell’improvvisa perdita hanno scritto un messaggio sui social per poterla ricordare.

Stando alle informazioni che hanno reso note i media locali, la tragedia si è consumata lo scorso venerdì 20 agosto. Precisamente in Russia, nel villaggio di Siolim, a North Goa.

Sono stati proprio i suoi familiari a trovare l’attrice senza vita nella sua abitazione. Non riuscendo a rintracciarla sono andati a controllare e quando sono entrati l’hanno trovata impiccata. Tuttavia, nessuno crede all’ipotesi del suicidio.

CREDIT: INSTAGRAM

Le forze dell’ordine che sono intervenute sul posto, ora stanno facendo tutte le indagini del caso. Sono anche in attesa del NOC (il certificato di non obiezione del consolato) per poter procedere con l’autopsia.

Gli inquirenti hanno anche interrogato il fidanzato con cui la ragazza conviveva, ma da ciò che emerso dalle indagini, sembra che non fosse in città nel momento in cui è avvenuto il dramma.

Le indagini degli agenti per la morte dell’attrice Alexandra Djavi

Lo stesso avvocato dell’attrice, Vikram Varna ha detto alle forze dell’ordine di indagare su un fotografo di Chennai. Quest’ultimo ha dichiarato che in passato ha perseguitato la vittima per diverso tempo. Il legale su questo ha raccontato:

Sono stato informato che la donna era stata perseguitata e ricattata da una persona. Dopo un’indagine preliminare la polizia di Chennai aveva trovato i presupposti per denunciarlo e successivamente per arrestarlo.

CREDIT: INSTAGRAM

Le forze dell’ordine al momento stanno prendendo in considerazione diverse ipotesi. Tuttavia, prima di poter dare delle risposte concrete sulla tragica morte della ragazza, sono in attesa dell’esame autoptico.