La nota attrice posta sui social il suo addobbo di Natale e piovono insulti: “Sei una dannata sciocca”

Chissà cosa le deve essere passato per la testa. Una nota, notissima attrice ha lasciato comprensibilmente attonito il mondo del web, dopo quanto pubblicato sui propri canali social. Lei è un’artista di grido, che non ha bisogno di nessuna presentazione: i film a cui ha partecipato sono il suo biglietto da visita migliore. Senza poi contare la chiacchieratissima love story con uno dei sex symbol più ambiti del pianeta. Ad essere caduta in errore è la bellissima e bravissima attrice Jennifer Aniston.

Jennifer Aniston: la prima pandemia

Credit: jennifer Aniston – Instagram

In una foto caricata nelle sue Instagram Stories, l’artista ha condiviso uno scatto alquanto discutibile. Nel legno di un addobbo dell’albero di Natale si legge “La nostra prima pandemia 2020”. Presumibilmente l’ex star di Friends voleva lasciare in un certo senso traccia di questo evento storico.

Mossa di pessimo gusto

Un evento nefasto, costato la vita a tantissime persone e sebbene la luce in fondo al tunnel pare scorgersi, ha senza dubbio condotto a conseguenze terribili. Una pagina tanto buia che più di qualcuno vorrebbe dimenticare o perlomeno evitare di fare dell’ironia.

Prenderlo come spunto per gli addobbi natalizi è stata una cattiva idea. Lo hanno immediatamente fatto presente gli utenti intervenuti contro l’interprete. In tanti hanno ritenuto la mossa di pessimo gusto ed è subito infervorata la polemica.

Milioni di morti

Un follower ha dato a Jennifer Aniston della “dannata sciocca” per aver mostrato tale immagine sulla storia di Instagram. E ancora c’è chi ci va ancora più pesante. Salutiamo la nostra prima pandemia del 2020 – si legge – dove sono morte milioni di persone. È degno di essere celebrato su un ornamento di Natale, ha concluso sarcastico il seguace.

Jennifer Aniston si scuserà?

Infine, delle persone si interrogano sul perché Jennifer Aniston parli della pandemia come se fosse un baby shower. Chissà se la diretta interessata, capendo la portata dell’errore, porgerà ufficialmente le scuse.