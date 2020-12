Tragedia la Vigilia di Natale: è morta Francesca, la figlia del noto giornalista a soli 9 mesi

Spiacevole tragedia la sera della Vigilia di Natale. Francesca, la figlia di 9 mesi del noto giornalista della CNN, Andrew Kaczynski, è morta dopo una lunga battaglia contro il cancro. Il reporter e sua moglie, anche lei giornalista, hanno ringraziato le numerose persone che hanno inviato loro messaggi di cordoglio e di supporto.

Tre mesi fa, i medici avevano diagnosticato alla piccola Francesca, un tumore al cervello rabdoide, raro e tanto aggressivo.

Dopo la morte della piccola, papà Andrew Kaczynski e mamma Rachel Louise Ensign, hanno chiesto a tutti coloro che vorranno rendere omaggio alla piccola Francesca di scegliere una donazione, al posto dei fiori o di qualunque altro dono. Delle donazioni che andranno al Dana-Farber Cancer Institute, il leader mondiale nella ricerca e nel trattamento del cancro negli adulti e nei bambini. Molte malattie hanno ancora bisogno di studi. Studi di vitale importanza che hanno bisogno di sostegno economico.

Il giornalista. attraverso il suo profilo Twitter, ha anche sollecitato le persone a donare il sangue al Boston Children’s Hospital, la struttura sanitaria dove la sua bambina è stata curata e amata da un meraviglioso team medico.

In un triste articolo, questo papà con il cuore a pezzi, ha voluto raccontare di Francesca e del segno che ha lasciato in soli 9 mesi di vita.

I suoi tanti sorrisi hanno trasmesso un brivido in tutto il mondo. Era così generosa con loro, anche quando la maggior parte dei sorrisi di rimando erano coperti da maschere. E anche quando ha dovuto affrontare sfide che avrebbero spaventato un adulto, come una diagnosi di cancro o una nascita senza udito. Francesca ha mostrato ai suoi genitori un tipo di amore che non avevano mai conosciuto prima e che non dimenticheranno mai.