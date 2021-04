La nota showgirl nel mirino degli hater: “Hai esagerato”

In questi ultimi giorni Raffaella Fico si è ritrovata nel mirino di alcuni hater. La nota showgirl, infatti, è stata fortemente criticata dopo la condivisione di un video sulla sua pagina Instagram. Fonte delle critiche riguarda il ricorso alla chirurgia per aumentare il volume delle sue labbra. Gli utenti del web, dunque, non hanno riservato parole positive per l’ex compagna di Mario Balotelli.

Classe 1988, Raffaella Fico si è fatta conoscere durante la sua esperienza al Grande Fratello. Grazie anche alla sua strepitosa bellezza per la nota showgirl, dopo l’avventura nel reality, si sono aperte le porte del piccolo schermo. É stata infatti protagonista di programmi tv quali Lucignolo e Colorado Cafè. Inoltre, ha recitato anche in alcuni film quali Sguardi diversi e Matrimonio a Parigi.

Per molto tempo si è ritrovata al centro del gossip per la sua relazione con il calciatore Mario Balotelli. Dalla loro storia d’amore è nata la piccola Pia, riconosciuta dal padre solamente nel 2014 dopo alcune azioni legali intraprese contro di lui. Molto attiva sui social la bella Raffaella può contare su Instagram quasi 600 mila followers.

Sui social la nota showgirl condivide momenti della sua vita non solo lavorativa ma anche quotidiana. Proprio qualche giorno la pubblicazione di un post da parte dell’ex gieffina ha sollevato un polverone che riguarda il suo ricorso alla chirurgia estetica.

Infatti, sono stati molti gli utenti che hanno visto nella grandezza delle sue labbra un’esagerazione. Proprio per questo motivo i followers hanno fortemente criticato l’aspetto della showgirl con commenti di questo tipo:

Con questa labbra così rifatte hai rovinato in parte la tua bellezza.

E ancora:

Eri bellissima 10 anni fa…poi purtroppo è andato storto qualcosa.

Poi nn capisco le labbra k vuole farle vedere ancora di più se sono più grande dal viso …. ma tutto a posto???

Dunque, un vero e proprio polverone quello sollevato dai followers dell’ex gieffina i quali non l’hanno risparmiata alle critiche. Al momento, tuttavia, la nota showgirl ha preferito non rispondere ai commenti negativi smossi dal popolo del web.