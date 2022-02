Nel corso degli ultimi giorni Chiara Ferragni ha lasciato tutti i suoi fan a bocca aperta lanciando una nuova moda. Si tratta della sua nuova manicure. Questa volta l’influencer più famosa al mondo ha optato per uno smalto che cambia colore. Qual’ è il suo segreto? Scopriamolo insieme!

Chiara Ferragni non smette mai di stupire tutti i suoi fan. Con i suoi look ed i suoi trend, la nota influencer ha il potere di lanciare nuove tendenze a livello internazionale. In occasione dell’arrivo della primavera, l’imprenditrice digitale ha deciso di sfoggiare una nuova manicure la quale ha un dettaglio che di certo non è sfuggito agli utenti del web. Scopriamo insieme di che cosa si tratta.

Senza alcuna ombra di dubbio, Chiara Ferragni è una delle influencer più famose al mondo. Alla moglie di Fedez piace sempre sfoggiare abiti e oggetto di lusso ma non solo. Infatti, anche per quanto riguarda la manicure l’imprenditrice digitale non passa mai in osservato.

Dopo lo scintillante smalto viola tempestato di glitter di qualche mese fa, questa volta l’imprenditrice digitale, ha deciso di optare per un colore fucsia fluo. Tuttavia quest’ultimo nasconde un incredibile segreto: quello che in apparenza sembra un effetto monocromatico in realtà cambia colore.

Lo smalto di “Passione Unghie” che cambia colore in base alla temperatura

Quale segreto si nasconde dietro l’effetto magico della manicure di Chiara Ferragni? La risposta è molto semplice: il colore fucsia diventa rosso in base al cambio di temperatura. Infatti, in una condizione termica normale, lo smalto rimane fucsia. Al contrario, se sottoposto al freddo si trasforma in rosso aranciato.

Insomma, questa volta la moglie di Fedez ha davvero lasciato tutti i suoi fan senza parole con il nuovo trend firmato “Passione Unghie”. Quante saranno le persone che proveranno questa super novità in occasione dell’arrivo della primavera? Non ci resta che scoprirlo!