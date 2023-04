La nuova vita di Umberto D’Aponte, l’ex marito di Guendalina Tavassi ha una nuova fidanzata: ecco chi è

Nel corso delle ultime ore il nome di Umberto D’Aponte è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di gossip. Stando alle ultime indiscrezioni, pare che l’ex marito di Guendalina Tavassi abbia iniziato una nuova vita al fianco della sua nuova compagna. Scopriamo insieme di chi si tratta.

Nuovo amore per Umberto D’Aponte. Dopo il brutto periodo vissuto a causa degli scontro con l’ex moglie Guendalina Tavassi, da cui ha avuto due figli, nella vita dell’imprenditore sembra essere tornato il sereno. In questi giorni, infatti, Umberto D’Aponte ha ufficializzato, tramite il suo profilo Instagram, la storia d’amore con la sua nuova fidanzata, Gresya Acanfora.

Riguardo la nuova fidanzata di Umberto D’Aponte non si hanno molte informazioni a riguardo. Sappiamo che Gresya è una modella e influencer e il suo profilo Instagram può contare più di 40mila followers. In questi ultimi giorni Gresya ha condiviso uno scatto che la ritrae insieme al suo fidanzato al quale ha dedicato una frase di un famoso brano di Mina:

Mi sei scoppiato dentro il cuore all’improvviso.

Tra i tanti commenti condivisi sotto lo scatto in questione non è passato inosservato quello della sorella di Umberto D’Aponte la quale si è espressa con queste parole:

Le cose più belle che la vita ti regala arrivano proprio all’improvviso.

Umberto D’Aponte e la sua vita dopo il carcere

Lo scorso settembre, Guedalina Tavassi aveva accusato in tribunale il suo ex marito parlando di tradimenti e maltrattamenti . A fine estate il ragazzo era tornato temporaneamente sui social dopo aver vissuto un periodo in carcere . Adesso sembra che l’uomo sia di nuovo attivo sul suo profilo Instagram attraverso cui cui si è lasciato andare a lunghe confessioni sulla sua vita privata.

Lo ha fatto insieme alla sua famiglia la quale non lo ha mai abbandonato, in particolare sua sorella Mery. Dopo essersi mostrato un po’ imbarazzato ed emozionato, l’ex marito di Guendalina Tavassi ha dichiarato di aver imparato una lezione molto importante: