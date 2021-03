Can Yaman e Diletta Leotta si sposeranno? Poco fa l’attore turco ha deciso di svelare la verità

Can Yaman e Diletta Leotta sarebbero pronti a sposarsi. La loro relazione ha generato parecchie discussioni, spaccando il pubblico a metà. Da una parte chi fin dal principio li sognava all’altare e chi, invece, non credeva ad un fenomeno mediatico apparentemente creato ad arte.

Persino uno striscione aereo con la proposta di nozze era spuntato lo scorso febbraio. Un gesto dell’attore turco recapitato alla bella conduttrice siciliana. La platealità della mossa ha destato ulteriori dubbi sulla veridicità. Eppure, in un’intervista rilasciata al magazine Vanity Fair, Can Yaman traccia un quadro ben diverso.

La star di DayDreamer – Le ali del sogno e Bittersweet – Ingredienti d’amore non ha intenzione di arrestare il suo successo nei nostri confini. Dopo lo strepitoso esordio sul piccolo schermo con le fiction, sono in corso i preparativi per la serie evento prodotta da Lux Vide dedicata a Sandokan. In vista dell’occasione, la rivista gli ha dedicato la copertina del numero in uscita il 31 marzo.

Nella chiacchierata con la redazione, Can Yaman apre bocca pure sul rapporto con Diletta Leotta. È un amore leale, in cui si assume le sue responsabilità, sottolinea. Nutre massimo rispetto nei confronti della dolce metà, per la loro liaison e la riservatezza è la prima promessa.

A onor del vero, la coppia è apparsa fin qui tutto fuorché riservata. Eppure, nonostante sembra di essere dinanzi a un bluff mediatico, la questione matrimonio sarebbe davvero concreta. Quel che li riguarda lo comunicano insieme, garantisce la star di DayDreamer.

Alla domanda su quando il grande evento avrà luogo, Yaman spiega di essere uno impulsivo: agisce senza rifletterci a lungo, senza giri di parole. Segue la spinta, veloce. A suo avviso l’istinto è nel nome di Dio. Su qualcosa preferiscono comunque tenersi la sorpresa. Intanto, l’anello di fidanzamento è già al dito della Leotta. Insomma, l’annuncio potrebbe arrivare da un momento all’altro.