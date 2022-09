La principessa Charlotte non vuole tenere per mano suo padre: la reazione di William

Circa un anno fa, in occasione della sfilata sul red carpet al West End, la principessa Charlotte si è rifiutata di tenere per mano suo padre. La reazione di William ha stupito tutti tabloid inglesi. A distanza di un anno il video è ancora virale sui social. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Senza alcuna ombra di dubbio, William e Kate sono i membri più amati e chiacchierati della famiglia reale. La coppia è molto stimata dagli inglesi per la loro modalità educativa con cui svolgono le funzioni genitoriali ed anche per il modo in cui si rapportano con i loro figli.

A volte, anche i piccoli membri della famiglia reale fanni i capricci e sono state diverse le occasioni i cui William e Kate hanno dimostrato di essere in grado di gestire situazioni complicate. Un esempio è l’episodio avvenuto durante la sfilata al West End il quale vede protagonista la principessa Charlotte. Infatti quest’ultima è stata autrice di un gesto ribelle nei confronti di suo padre.

Mentre sfilava sul ret carpet davanti al London Palladium tra gli applausi della folla, la secondogenita dei Cambridge non ha voluto tenere la mano di suo padre scrollandosi di dosso le altre mani. Alla luce di questo, il principe William ha evitato di rimproverare la figlia in pubblico ed ha mantenuto la calma.

Infatti, la reazione del nipote della Regina Elisabetta II è stata impeccabile. Il principe del Galles ha accarezzato più volte la testa di sua figlia per mantenere il contatto e per evitare di perderla di vista. La scena, che ha divertito molto il pubblico, è stata ripresa dalle telecamere. Tuttavia, a distanza di un anno dall’accaduto, il video è ancora virale in rete.