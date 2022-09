Funerali Regina Elisabetta II, Harry ed Andrea non possono indossare la divisa usata dagli altri membri della famiglia

Sono davvero tante le persone intervenute per i funerali della Regina Elisabetta II, ma in tanti hanno notato una differenza molto importante tra le divise indossate tra i membri della famiglia. Infatti Harry il nipote ed il figlio Andrea, sono gli unici a non avere l’uniforme.

I due viste le scelte che hanno preso negli ultimi tempi, sono in realtà la spina nel fianco della famiglia Reale.

Questo perché Harry nel 2020 ha deciso di rinunciare a tutti i suoi titoli, per seguire la moglie Meghan. Per questo durante la funzione non può indossare la divisa che invece indossano il fratello e tutti i loro parenti.

Questa differenza ovviamente, è stata notata da moltissime persone. Andrea figlio della Regina, a differenza del nipote, è stato vittima di un grande scandalo. Ha portato la madre e tutta la famiglia a tirarsi indietro.

L’uomo ha avuto un coinvolgimento nel caso Epstein, cioè era accusato insieme ad altre persone di un traffico di minorenni. Proprio la gravità della situazione in cui era coinvolto, il Duca di York a gennaio di quest’anno ha deciso di rinunciare a tutti i suoi titoli.

Alla fine però, poche settimane dopo la notizia del suo ritiro dai titoli della famiglia, i suoi legali hanno fatto sapere che aveva raggiunto un accordo con la donna che lo accusava. Quindi ha avuto l’archiviazione del processo.

Nell’Abbazia di Westminster ci sono più di 2000 persone a dire addio alla Regina. In tanti però, oltre alla differenza delle divise tra i membri della famiglia, hanno visto anche l’omaggio che Kade Middleton ha fatto alla donna.

La moglie di William ha indossato gli unici gioielli di lutto concessi durante i funerali reali, che hanno adornato il suo cappotto. Quegli stessi gioielli che la Regina Elisabetta amava e che facevano parte della sua collezione reale.

Un girocollo di perle giapponesi Foru Row a quattro file con una chiusura al centro del collo e gli orecchini pendenti Bahrain Pearl Drop adornati di diamanti.