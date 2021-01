“La pupa e il secchione e viceversa 2021” tutti pazzi per l’affascinante secchione Alessio. Ecco chi è e cosa fa nella vita

Occhio ad Alessio Guidi! Parte questa sera la nuova edizione de La pupa e il secchione (e viceversa), il reality show di Italia 1 che vede protagoniste otto coppie provenienti da due mondi opposti: da un lato gli intellettuali-studiosi, poco avvezzi alla vita sociale; dall’altro bellissime giovani, poco dedite allo studio e a temi riguardanti la cultura in generale. Dopo l’introduzione dello scorso anno, sono confermati i ‘viceversa’, ovvero i pupi e le secchione. Alla conduzione, invece, non c’è più Paolo Ruffini, ma Andrea Pucci, affiancato da Francesca Cipriani.

Alessio Guidi: secchione ma affascinante

Nel corso delle sei puntate previste sulla rete Mediaset, i partecipanti saranno chiamati ad affrontare sfide tra studio, cultura, bellezza e fitness. Alla fine solo una coppia verrà decretata vincitrice. I campioni in carica sono Stefano Beacco e Maria Assunta Scalzi, aggiudicatisi il montepremi finale di 20 mila euro.

I pupi e le pupe

I pupi sono stavolta Matteo Diamante (corteggiatore per due edizioni di Uomini e Donne), Mattia Garufi (classe 1996 milanese, ex volto di Ex on the beach) e Gianluca Tornese (modello, influencer e corteggiatore di Nilufar Addati e Valentina Dallari).

Tra le pupe figurano Laura Antonelli, fit influencer romana con più di 50 mila followers su Instagram e seconda classificata a Miss Pomezia. Segue la 19enne pavese Stephanie Bellarte, Miss Intercontinental Italy. Inoltre, nel 2017 la ragazza ha vinto pure Miss Stella.

C’è anche una sexy sportiva

La terza protagonista è la torinese Jessica Bucci, commessa in un negozio. Quindi, Myrea Stabile, 22enne ambasciatrice di Milano, componente della squadra dei “belli” a Ciao Darwin. Ha preso poi parte a Furore, Guess My Age e Take Me Out. Infine, la 20enne ferrarese Lina Taddei, finalista di Miss Mondo Italia nel 2019, sportiva e campionessa di canoa kayak.

Chi è Alessio Guidi

Eppure, la curiosità verterà soprattutto su Alessio Guidi, 20enne di Prato. Alto 1.85 m, studia Economia presso la facoltà di Parma, dove ha ricevuto una borsa di studio e in passato ha partecipato a Ciao Darwin e Guess My Age. Come si legge sul sito del programma, è elegante, educato e un po’ snob. La sua pettinatura lo rende un secchione 2.0. Punta a diventare ricco, odia l’ignoranza (crede che generi mostri), perde facilmente la pazienza ed è severo con chi sbaglia il congiuntivo.