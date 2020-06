La prima foto della Regina Elisabetta dopo il lockdown All'età di 94 anni, la Regina Elisabetta, dopo il lockdown, è stata fotografata a cavallo nel Windsor Home Park

La foto dopo il lockdown della Regina Elisabetta, si è diffusa sul web e sta facendo discutere. Ben 94 anni e va ancora a cavallo! La foto è stata scattata all’interno delle Windsor Castle, dove al momento la Regina si trova insieme a suo marito in quarantena e poi pubblicata sulla pagina di Twitter ufficiale della Royal Family:

“La regina è raffigurata mentre cavalca Fern, un Fell Pony di 14 anni, nel Windsor Home Park questo fine settimana”.

🐴 The Queen is pictured riding Fern – a 14 year old Fell Pony – in Windsor Home Park this weekend. pic.twitter.com/z9DUnW9yB3 — The Royal Family (@RoyalFamily) May 31, 2020

In molti hanno sempre pensato che la sovrana passasse il tempo a rilassarsi e a godersi la vecchiaia, in attesa di cedere il trono al suo erede, ma non è fatto così. La Regina Elisabetta si mantiene in forma e ogni giorno ama andare a cavallo per sentirsi e per mantenersi giovane!

Per tutte le settimane di lockdown, è rimasta chiusa nel castello e di lei non sono state diffuse foto. Adesso però, la Royal Family ha voluto mostrare la Regina, che all’età di 94 anni, con una giacca elegante e degli stivali da vera cavallerizza, cavalca un bellissimo cavallo!

A causa della quarantena e dell’emergenza sanitaria, la sovrana sta trascorrendo più tempo con suo marito, ma presto dovrà tornare alla normalità e ad occuparsi del suo popolo!

Continua a comunicare con le scatole rosse del Governo e con il Primo Ministro.

Durante il periodo Coronavirus, è intervenuta due volte in TV. In un primo discorso ha parlato riguardo la notizia del contagio del Principe Carlo, mentre nel secondo discorso, è intervenuta per dire di non disperare e di non arrendersi!

I tabloid inglesi attestano che a causa della situazione Coronavirus, la sovrana ha perso ben 20 milioni di sterline, una cifra davvero notevole! Purtroppo a causa della quarantena, c’è stato un crollo del turismo e questo ha avuto le sue conseguenze!