La bara di Raffaella Carrà che non è passata inosservata: è di legno grezzo, proprio come voleva lei

Nella giornata di ieri, mercoledì 7 luglio, hanno allestito la camera Ardente per la cantante, showgirl e presentatrice Raffaella Carrà. Tuttavia, in molti hanno notato un dettaglio della sua bara che non è di certo passato inosservato. Era umile, di legno grezzo, proprio come desiderava lei stessa.

Un tragico lutto ha colpito la televisione italiana lo scorso lunedì 5 luglio. La soubrette si è spenta a 78 anni, dopo una grave malattia, che ha preferito tenere nascosta.

In pochi erano a conoscenza di ciò che stava vivendo. Nemmeno i suoi amici e i suoi colleghi sapevano della malattia. Infatti la sua tragica scomparsa ha sconvolto migliaia di persone.

Il suo funerale, che sarà trasmesso in diretta tv, è previsto per venerdì 9 luglio alle 12, nella chiesa Santa Maria di Ara Coeli. La camera ardente invece, è stata allestita dalla giornata di ieri, mercoledì 7 luglio, al Campidoglio.

Raffaella Carrà, proprio perché ci teneva a curare ogni minimo particolare e non voleva lasciare nulla al caso, come ultimo desiderio ha chiesto una bara semplice, di legno grezzo. Inoltre, voleva anche un’urna nel quale riporre le sue ceneri.

Il corteo funebre di Raffaella Carrà

Nel carro funebre in cui c’era la salma della cantante, c’era anche il suo ex compagno Sergio Japino. Il regista e coreografo è rimasto al suo fianco per tutto il tempo, fino all’ultimo suo giorno di vita ed ha esaudito tutti i suoi desideri.

La salma è passata per le strade della Capitale. Hanno fatto il giro passando per il Teatro delle Vittorie e la sede Rai in via Mazzini. Proprio fino all’arrivo al Campidoglio.

Una volta arrivati alla Camera Ardente, c’era anche la sindaca Virginia Raggi ad aspettare il feretro. All’interno c’è un maxi schermo in cui sono proiettate le sue storiche esibizioni.

Inoltre, in tutta la stanza dei girasoli e sulla bara delle rose gialle. Nulla è stato lasciato al caso e tutti i familiari della famosa presentatrice, hanno cercato di esaudire tutti i desideri che ha espresso prima della sua morte.