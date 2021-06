La rivelazione della nota attrice a Verissimo: “È in una clinica, non è sempre presente…”

Sabato 12 giugno è andato in onda il programma Mediaset campioni di ascolti, Verissimo. Tra i tanti ospiti del salotto di Silvia Toffanin è stata accolta Maria Amelia Monti. La nota attrice si è raccontata in una lunga intervista dove ha parlato della sua vita lavorativa e privata, facendo delle rivelazioni anche riguardo sua madre.

Mia madre ha 98 anni, è in una clinica e purtroppo non è sempre presente a sé stessa. Ma anche nella vecchiaia è ancora molto creativa. La vado a trovare con il cane e lei è contenta[…] Sono la terza figlia, ho differenza di età con le mie sorelle. Non sono stata seguita tantissimo e all’inizio non diedero peso alla mia decisione di fare l’attrice. Ma questo mi ha responsabilizzato.