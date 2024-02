Ha giurato che per lui sarà l’ultimo Festival di Sanremo. Davvero Amadeus non condurrà più il programma della musica italiana più atteso dell’anno? Sembrerebbe proprio così, lo ha rivelato al settimanale Chi. Ma non è l’unico racconto fatto dal conduttore… Sapevate che da bambino ha rischiato la vita? Aveva soltanto 7 anni.

Era soltanto un bambino, quando Amadeus si ammalò di nefrite. Per tre mesi rimase ricoverato all’ospedale di Bussolengo, lottando tra la vita e la morte, mentre i suoi genitori si affidarono a Santa Rita da Cascia. Le parole del conduttore del Festival di Sanremo:

Si, sono molto credente e credo che possano accadere i miracoli. Per questo prego Dio e Santa Rita per la salute, non prego mai per il lavoro, per farmi andare bene Sanremo, lo troverei irrispettoso. Ricordo la sofferenza, il dolore dei miei genitori, i pianti quando il dottore disse loro che la situazione era grave. Ricordo le trasfusioni, l’ospedale. Ho tutto qui, davanti agli occhi. Per due anni non ho potuto fare sport, vivere come tutti.

E ricordo la gioia, quando a 9 anni il dottore mi disse: ‘Ora sei guarito, puoi tornare a giocare a pallone’. Questa cosa mi ha responsabilizzato. Sono cresciuto più velocemente. Sono sempre stato responsabile, non ho mai fatto colpi di testa perché non volevo dare altri dolori ai miei genitori.

Non è stata un’infanzia facile per Amadeus, quei ricordi sono sempre con lui.

Nella stessa intervista, il conduttore ha poi parlato del suo carissimo amico Fiorello. Ha rivelato di averlo tenuto sulle spine fino al suo annuncio definitivo. Era curioso su chi avesse scelto come co-conduttore per la finale di Sanremo 2024. Ma ha voluto fargli una sorpresa e non dargli modo di rifiutare!

Sarà proprio lui infatti ad accompagnarlo durante l’ultima serata della sua ultima conduzione del Festival della canzone italiana.